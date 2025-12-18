बरेली को गोरखपुर-शामली से जोड़ेगा नया सिक्स लेन हाईवे, तीन एक्सप्रेस-वे का संगम बनेगा ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे

एक्सप्रेस-वे का रूट शामली से शुरू होकर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर होते हुए बरेली पहुंचेगा। जिले में यह मार्ग बहेड़ी तहसील की सीमा में प्रवेश करेगा, फिर नवाबगंज क्षेत्र से गुजरता हुआ फरीदपुर तक पहुंचेगा। यहां से आगे मार्ग बीसलपुर होते हुए पुवायां, लखीमपुर खीरी और कई जिलों से गुजरते हुए गोरखपुर तक जाएगा। बरेली में पड़ने वाले हिस्से के लिए जमीन सर्वे शुरू किया जा चुका है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय को एनएचएआई ने गांवों की सूची भेज दी है। भूमि मिलान के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होगी।