ब्रेथ एनालाइजर लेकर सड़कों पर उतरी बरेली पुलिस, नशे में ड्राइविंग करने वालों की निकली हेकड़ी, 584 चालान, 47 लाख जुर्माना वसूला

यातायात निदेशालय के निर्देश पर 16 और 17 मई की रात बरेली पुलिस ने जिले के प्रमुख टोल प्लाजाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। फतेहगंज पश्चिमी, बहेड़ी, भोजीपुरा, नवाबगंज और फरीदपुर टोल प्लाजा पर रात 8 बजे से 11 बजे तक पुलिस, यातायात विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीमें तैनात रहीं। इस दौरान कुल 7794 वाहनों की जांच की गई। सबसे ज्यादा कार्रवाई शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर हुई। पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइविंग के 188 मामलों में चालान किए। वहीं अभियान में उन बाइक और वाहनों को भी निशाने पर लिया गया जो तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने 15 मॉडिफाइड साइलेंसर, 196 प्रेशर हॉर्न, दो हूटर और 183 फॉल्टी नंबर प्लेट या बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। कई वाहन चालकों को मौके पर ही नियमों का पाठ पढ़ाया गया।