मुठभेड़ में दबोचा गया हत्यारोपी, शादी की बात टाल रही थी नीतू, फिर खेत में ले जाकर घोंट दिया गला

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2020 से नीतू को जानता था। दोनों की दोस्ती थी, लेकिन वह नीतू से एकतरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। आरोपी को शक था कि नीतू दूसरे युवकों से भी बात करती है। इसी बात को लेकर वह अंदर ही अंदर गुस्से में था। घटना वाले दिन वह नीतू को बाइक पर बैठाकर ले गया और शादी की बात की। जब नीतू ने घरवालों से पूछने की बात कहकर जवाब टाल दिया तो उसने गुस्से में आकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन वे निर्दोष पाए गए। आरोपी छात्रा पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार से नाराज होकर उसने हत्या कर दी। इलाज के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।