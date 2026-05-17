SSP की रडार पर गौतस्कर, लुटेरे और गैंगबाज, बरेली में 31 शातिरों की खोली गई हिस्ट्रीशीट

इज्जतनगर के मुड़िया अहमद नगर निवासी पंकज यादव पुत्र ओमप्रकाश पर मारपीट, हत्या के प्रयास और गैंगवार जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं आंवला के नाजिम पुत्र छोटे, अकरम कुरैशी पुत्र नवी अहदम, तौफिक पुत्र रहीश, यासीन कुरैशी और नासीर कुरैशी पुत्र नौसे। वहीं बिथरी चैनपुर के मनोज पटेल पुत्र मानसिंह उर्फ मिहीलाल, रंगीला पुत्र अतराज, कमल पटेल पुत्र देशराज पटेल, पप्पू पुत्र नियामतुल्ला, जाबिर उर्फ पिद्दू उर्फ जाहीर पुत्र सफीउल्ला, केशव पटेल पुत्र राजेंद्र सिंह। शीशगढ़ के अज्जू पुत्र बादूल्ला, नसीम पुत्र हनीफ, मिस्कू पुत्र साबिर। बहेड़ी के सद्दाम पुत्र इश्तियाक, शाही के इरशाद पुत्र अकील, फरीदपुर के वहीद उर्फ आदिया पुत्र मकबूल और भोजीपुरा के नदीम कुरैशी उर्फ बड़े पुत्र रहीश की हिस्ट्रीशीट खोली है। एसएसपी अनुराग आर्य ने सभी थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि हिस्ट्रीशीटरों की लगातार निगरानी की जाए। उनके उठने-बैठने, आने-जाने और गतिविधियों की रिपोर्ट नियमित तैयार होगी। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों के लिए अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।