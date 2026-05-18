स्मार्ट सिटी की खुदाई ने बढ़ाया गैस संकट, पीएनजी लाइन कटते ही हजार घरों के चूल्हे ठंडे, ठेकेदार को नोटिस

सीयूजीएल अधिकारियों के मुताबिक रविवार रात करीब डेढ़ बजे स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरों की ओएफसी लाइन डालने के लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन से खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान अत्यधिक दबाव के कारण हाईप्रेशर पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और गैस रिसाव शुरू हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सीयूजीएल की टीम रात में मौके पर पहुंची और क्षेत्र की गैस सप्लाई बंद कर हालात को नियंत्रित किया। जांच में सामने आया कि नगर निगम स्मार्ट सिटी की ओर से बिना सीयूजीएल की अनापत्ति (एनओसी) लिए ही खुदाई शुरू कर दी गई थी। अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी कर कार्रवाई की संस्तुति की है।