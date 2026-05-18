बरेली में निर्माण एजेंसी की बड़ी चूक, स्टेडियम रोड पर बिजली लाइन के साथ डाल दी पानी की पाइपलाइन

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर किसी कारण बिजली केबल में फॉल्ट हुआ या लाइन पानी की पाइप के संपर्क में आई, तो पेयजल सप्लाई तक करंट फैल सकता है। इससे घरों में नलों तक करंट पहुंचने का खतरा बना रहेगा। लोगों ने इसे सीधे तौर पर जन सुरक्षा से खिलवाड़ बताया है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। नगर आयुक्त ने तकनीकी शाखा और निर्माण विभाग से पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट तलब की है। अब यह देखा जाएगा कि निर्माण एजेंसी ने तकनीकी मानकों की अनदेखी क्यों की और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है।