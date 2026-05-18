लाठीचार्ज पर बरेली में भड़के वकील, काले कोट पहन सड़कों पर उतरे अधिवक्ता, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी

बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने कहा कि अधिवक्ता केवल मुकदमे लड़ने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाला प्रहरी भी होता है। उन्होंने कहा कि यदि अदालत परिसर के भीतर ही अधिवक्ताओं की गरिमा सुरक्षित नहीं रहेगी तो आम आदमी का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा। उन्होंने इसे न्यायिक माहौल को भयभीत करने वाला संकेत बताया। ज्ञापन में घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल निलंबित करने तथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने पूरे मामले की एसआईटी जांच कराए जाने की भी मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा।