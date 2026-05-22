Twisha Sharma suicide case: मौत से कुछ घंटे पहले का CCTV फुटेज आया सामने, ब्यूटी पार्लर में हेड मसाज कराती दिखीं एक्ट्रेस

ट्विशा के ससुराल वालों ने पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयान में बताया था कि 12 मई को वह घर से किसी सैलून जाने के लिए निकली थीं। अब सामने आया सीसीटीवी फुटेज उनके इस बयान की पुष्टि करता है। मिली जानकारी के अनुसार, वह फुटेज 12 मई का है, जब ट्विशा भोपाल के 'एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर' (Expression Beauty Parlour) पहुंची थीं। वहां उन्होंने करीब तीन घंटे का वक्त बिताया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्विशा सैलून में आराम से बैठी हैं और काफी रिलैक्स होकर 'हेड मसाज' (सिर की मालिश) करवा रही हैं। उनके चेहरे को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह कुछ ही घंटों बाद इतना आत्मघाती कदम उठा लेंगी। इस पार्लर विज़िट के कुछ ही घंटों बाद, भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में ट्विशा का शव जिम कसरत वाली रस्सी (Gymnastic Rope) से लटका हुआ मिला था।