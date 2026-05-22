विनेश फोगाट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की WFI को फटकार, कहा- विवाद कोई भी हो, कुश्ती नुकसान क्यों उठाये

गौरतलब है कि विनेश फोगाट उन्हीं छह महिला पहलवानों में शामिल थीं, जिन्होंने पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ विनेश फोगाट 2023 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले 36 दिनों के पहलवान आंदोलन का प्रमुख चेहरा थीं। इस आंदोलन ने पूरे देश में खेल संगठनों और महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी।