रात को 12 बजे भी तप रही दिल्ली! 14 साल का टूटा रिकॉर्ड; IMD ने जारी किया खतरनाक अलर्ट

दिल्लीवालों के लिए मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर की हवा एक बार फिर खराब हो गई है। गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बढ़कर 209 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। यानी इस समय दिल्ली की जनता गर्मी से झुलसने के साथ ही प्रदूषित हवा में सांस लेने को भी मजबूर है। जहां दोपहर में लू के थपेड़े हैं, रात में उमस भरी गर्मी है, सांस लेने के लिए खराब हवा है और चारों तरफ आग लगने का डर। ऐसे में बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें और खुद को हाइड्रेटेड रखें।