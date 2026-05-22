दीदी, मुझे बचा लो’, 7 मिनट पहले मांगी थी मदद, फिर आई मौत की खबर; दिल्ली की घटना ने सबको दहला दिया

उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली वीना की शादी करीब तीन साल पहले राजू सिंह से हुई थी। साल 2023 के मध्य में वे बेहतर जिंदगी की तलाश में दिल्ली के इंद्रपुरी आकर रहने लगे थे। दोनों का एक छह महीने का बेटा भी है। वीना के भाई ने एनडीटीवी (NDTV) को दिए इंटरव्यू में बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज को लेकर ताने मारते थे। पति राजू अक्सर कहता था कि 'तेरे से अच्छी (बीवी) ले आता।' वहीं इसी साल 25 अप्रैल को शादी करने वाले राजू के भाई राजकुमार ने भी वीना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। वह अपनी नई नवेली बीवी के दहेज की तुलना वीना के दहेज से करता था। जेठ कहता था कि 'तुम्हारे बाप ने सिर्फ 32 इंच का टीवी दिया, जबकि मेरी पत्नी के घरवाले 46 इंच का टीवी और मोटरबाइक लाए हैं।'