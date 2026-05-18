स्कॉर्पियो से नहीं भरा पेट, तो मांगी फॉर्च्यूनर! ग्रेटर नोएडा में शादी के 14 महीने बाद दीपिका ने छत से कूदकर दी जान

Deepika Nagar Death : दहेज के लालच और रईसी की चाहत ने एक बार फिर एक होनहार बेटी की हंसती-खेलती जिंदगी लील ली। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में शादी के महज 14 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और एक करोड़ का दहेज देने के बाद भी जब ससुराल वालों का पेट नहीं भरा, तो वे फॉर्च्यूनर कार की मांग करने लगे। इसी मांग को लेकर किए जा रहे मानसिक और शारीरिक टॉर्चर से तंग आकर 24 वर्षीय दीपिका नागर ने आखिरकार घर की छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इस खौफनाक कदम के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है।