UP Excise Constable Recruitment: यूपी में आबकारी सिपाही भर्ती 2026: 722 पदों पर आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन शुल्क का बैंक द्वारा समायोजन 24 जून तक या अधिकतम 01 जुलाई 2026 तक कराना अनिवार्य होगा। जब तक शुल्क का समायोजन नहीं हो जाता, तब तक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को भुगतान प्रक्रिया समय से पूर्ण करने की सलाह दी गई है।