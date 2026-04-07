UP Excise Constable Recruitment: यूपी में आबकारी सिपाही भर्ती 2026: 722 पदों पर आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

4 जून से आवेदन, PET पास अभ्यर्थियों को मौका (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Excise Constable Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने आबकारी विभाग में सिपाही के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 722 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जून माह से शुरू होंगे।
आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2026 के तहत “आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा (प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025)/09” के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त कार्यालय, प्रयागराज के नियंत्रणाधीन पदों के लिए की जा रही है। इस भर्ती का उद्देश्य विभाग में रिक्त पदों को भरना और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है:
आयोग ने स्पष्ट किया है कि 24 जून के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन शुल्क का बैंक द्वारा समायोजन 24 जून तक या अधिकतम 01 जुलाई 2026 तक कराना अनिवार्य होगा। जब तक शुल्क का समायोजन नहीं हो जाता, तब तक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को भुगतान प्रक्रिया समय से पूर्ण करने की सलाह दी गई है।
इस भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 (PET-2025) में शामिल हुए हों और जिनके पास वैध स्कोर कार्ड हो। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का चयन PET-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर किया जाएगा। मेरिट सूची के अनुसार ही अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों के PET-2025 में शून्य या उससे कम अंक (ऋणात्मक स्कोर) हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यह नियम चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लागू किया गया है।
जिन अभ्यर्थियों के परिणाम ‘अंडर इन्वेस्टिगेशन’ (UI) या ‘प्रोविजनल’ श्रेणी में हैं, उन्हें आवेदन करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, उनकी अंतिम पात्रता आयोग के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में भागीदारी और चयन प्रक्रिया पूरी तरह जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ही मान्य होगी। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को सही ढंग से अपलोड करना होगा।
722 पदों पर होने वाली यह भर्ती प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बड़ा अवसर है। विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने PET-2025 में अच्छा प्रदर्शन किया है, यह एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है। सूत्रों का मानना है कि इस भर्ती के जरिए न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली भी और अधिक मजबूत होगी।
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