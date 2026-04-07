पंकज चौधरी का बंगाल सरकार पर हमला, कहा जनता लाएगी भाजपा सरकार, खत्म होगा गुंडाराज

पंकज चौधरी का बड़ा दावा: बंगाल में खत्म होगा गुंडाराज, भाजपा बनाएगी सरकार (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
BJP State President Pankaj Chaudhary Statement: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठनात्मक सक्रियता और आगामी चुनावों को लेकर बड़ा बयान देते हुए पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासन में आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है और चारों ओर गुंडाराज तथा भ्रष्टाचार का माहौल है। ऐसे में जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार बनाने का संकल्प ले चुकी है।
पंकज चौधरी ने अपनी कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा कि वह जहां भी प्रवास पर जाते हैं, वहां के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अवश्य मिलते हैं। उन्होंने कहा, “मेरी कार्यनीति है कि मैं किसी भी जिले या विधानसभा क्षेत्र में जाऊं, तो वहां के अनुभवी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद करूं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूं और संगठन को और मजबूत बनाऊं।” उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं, और उनकी सक्रियता ही चुनावी सफलता का आधार बनती है। इसलिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में आम नागरिक चैन से नहीं रह पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। उन्होंने कहा, “बंगाल में सिर्फ टीएमसी के लोगों को ही सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर गुंडाराज का माहौल है, जिससे लोग त्रस्त हो चुके हैं।”
पंकज चौधरी ने दावा किया कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और उसने मन बना लिया है कि अगले चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता ने ‘अब नहीं गुंडाराज, अब होगा विकास का राज’ का संकल्प ले लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा के नेतृत्व में राज्य में विकास, पारदर्शिता और सुशासन का नया दौर शुरू होगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और पार्टी तेजी से मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में ‘कमल’ जरूर खिलेगा और राज्य में प्रगति व सुशासन का नया अध्याय शुरू होगा।
उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रवास और बैठकें की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के जरिए उनकी समस्याओं को समझा जा रहा है और उन्हें समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। इसके लिए संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाए रखना जरूरी है।
उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे जनता के मुद्दों से भटक गए हैं और केवल राजनीति करने में लगे हैं। इसके विपरीत भाजपा विकास और जनसेवा को प्राथमिकता दे रही है।
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