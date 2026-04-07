पंकज चौधरी का बंगाल सरकार पर हमला, कहा जनता लाएगी भाजपा सरकार, खत्म होगा गुंडाराज

पंकज चौधरी ने अपनी कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा कि वह जहां भी प्रवास पर जाते हैं, वहां के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से अवश्य मिलते हैं। उन्होंने कहा, “मेरी कार्यनीति है कि मैं किसी भी जिले या विधानसभा क्षेत्र में जाऊं, तो वहां के अनुभवी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से संवाद करूं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूं और संगठन को और मजबूत बनाऊं।” उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं, और उनकी सक्रियता ही चुनावी सफलता का आधार बनती है। इसलिए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।