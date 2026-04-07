Student Protest: फर्जी वीडियो पर भड़के दिव्यांग छात्र, लखनऊ में चौकी घेरकर किया जोरदार प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, कुछ युवतियों पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता का मजाक उड़ाते हुए फर्जी तरीके से वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही यह वीडियो छात्रों के संज्ञान में आया, आक्रोश फैल गया। दिव्यांग छात्रों का कहना है कि इस तरह की हरकत न केवल उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज में उनके प्रति गलत संदेश भी देती है।