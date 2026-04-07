7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Student Protest: फर्जी वीडियो पर भड़के दिव्यांग छात्र, लखनऊ में चौकी घेरकर किया जोरदार प्रदर्शन

Student Protest Social Media Issue: लखनऊ में दिव्यांग छात्रों ने फर्जी वीडियो विवाद को लेकर प्रदर्शन किया, मोहान रोड चौकी पर हंगामा कर आरोपित लड़कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Apr 07, 2026

लखनऊ में दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन, फर्जी वीडियो विवाद पर भड़का आक्रोश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ में दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन, फर्जी वीडियो विवाद पर भड़का आक्रोश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Student Protest Viral Video Controversy: राजधानी लखनऊ में दिव्यांग छात्रों का गुस्सा उस समय सड़कों पर उतर आया जब एक कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवाद गहरा गया। शकुंतला यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पारा थाना क्षेत्र स्थित मोहान रोड चौकी पर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपित लड़कियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

वीडियो विवाद से भड़का आक्रोश

जानकारी के अनुसार, कुछ युवतियों पर आरोप है कि उन्होंने दिव्यांगता का मजाक उड़ाते हुए फर्जी तरीके से वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही यह वीडियो छात्रों के संज्ञान में आया, आक्रोश फैल गया। दिव्यांग छात्रों का कहना है कि इस तरह की हरकत न केवल उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज में उनके प्रति गलत संदेश भी देती है।

छात्रों ने किया जोरदार प्रदर्शन

घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र मोहान रोड चौकी पर एकत्र हो गए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। छात्रों ने मांग की कि आरोपित युवतियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत न कर सके।

“पिंक सिटी” जयपुर की बताई जा रहीं आरोपी छात्राएं

प्रदर्शन के दौरान यह भी दावा किया गया कि वीडियो बनाने वाली युवतियां राजस्थान के जयपुर, जिसे “पिंक सिटी” कहा जाता है, की रहने वाली हैं। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो की सत्यता तथा आरोपितों की पहचान सुनिश्चित करने में जुटी हुई है।

दिव्यांग छात्रों ने जताई नाराजगी

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि दिव्यांगता कोई मजाक का विषय नहीं है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे समझने और सम्मान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो समाज में भेदभाव को बढ़ावा देते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं।

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराया और उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने यह भी अपील की कि लोग कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें।

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो की तकनीकी जांच कराई जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वीडियो कब और कहां बनाया गया, और इसे किसने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

UP Cabinet: योगी सरकार का बड़ा ऐलान: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ेगा, युवाओं को मुफ्त टैबलेट मिलेंगे
लखनऊ
कैबिनेट बैठक आज: शिक्षामित्रों को बड़ी राहत, मानदेय बढ़कर 18 हजार होने की उम्मीद; युवाओं को मिलेंगे टैबलेट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 09:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Student Protest: फर्जी वीडियो पर भड़के दिव्यांग छात्र, लखनऊ में चौकी घेरकर किया जोरदार प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलश का ‘ल्यारी राज’ या योगी का ‘धुरंधर CM’, यूपी में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, सपा-भाजपा की सीधी टक्कर

‘ल्यारी राज’ vs ‘धुरंधर CM’
लखनऊ

बड़ा इमामबाड़ा में ‘याद-ए-शोहदा’: हजारों की भीड़ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल

याद-ए-शोहदा, हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा ऐलान: शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ेगा, युवाओं को मुफ्त टैबलेट मिलेंगे

कैबिनेट बैठक आज: शिक्षामित्रों को बड़ी राहत, मानदेय बढ़कर 18 हजार होने की उम्मीद; युवाओं को मिलेंगे टैबलेट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, आजमगढ़ की बदली पहचान, अब मिलता है सम्मान

cm yogi singapore roadshow invest up
लखनऊ

योगी के दिल्ली दौरे से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज, सीएम योगी का दिल्ली दौरा बना चर्चा का केंद्र (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.