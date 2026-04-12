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सुल्तानपुर

Sultanpur Cyber ​​Crime: महिला का अकाउंट हैक कर अश्लील पोस्ट, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Cyber Harassment Case in UP: सुल्तानपुर में सोशल मीडिया के जरिए पत्नी को परेशान करने के मामले में पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साइबर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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सुल्तानपुर

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Ritesh Singh

Apr 12, 2026

सोशल मीडिया पर पत्नी को प्रताड़ित करने का मामला, सुल्तानपुर में युवक के खिलाफ साइबर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सोशल मीडिया पर पत्नी को प्रताड़ित करने का मामला, सुल्तानपुर में युवक के खिलाफ साइबर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Sultanpur Cyber Social Media Harassment Crime: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर एक महिला को ऑनलाइन माध्यम से परेशान करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साइबर उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह पूरा मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के अल्देमऊ नूरपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां रहने वाले अंकित रावत ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पत्नी को सोशल मीडिया के माध्यम से परेशान किए जाने की शिकायत की थी।

पति की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता के पति अंकित रावत ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि एक युवक उनकी पत्नी के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर उसे लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी न केवल आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था, बल्कि उसने महिला का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया, जिससे उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। अंकित रावत की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रयागराज जिले के रहने वाले आरोपी सुनील पटेल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

सोशल मीडिया हैकिंग और अश्लील टिप्पणियों का आरोप

शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने पीड़िता के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर उसके नाम से आपत्तिजनक गतिविधियां कीं। साथ ही, उसने महिला के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इस तरह की हरकतों से पीड़िता और उसके परिवार को काफी मानसिक तनाव और सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर बढ़ाई परेशानी

मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आरोपी ने पीड़िता का मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर दिया। इसके बाद महिला को अनजान लोगों के कॉल और मैसेज आने लगे, जिससे उसकी निजी जिंदगी प्रभावित हुई। पुलिस के अनुसार, इस तरह के मामलों को गंभीर साइबर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

पुलिस ने शुरू की जांच

कादीपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र विक्रम सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गतिविधियों की जांच की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोतरी

पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ इनका दुरुपयोग भी बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को अपनी निजी जानकारी और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। मजबूत पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और संदिग्ध लिंक से बचाव जैसे उपाय अपनाने जरूरी हैं।

महिलाओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न गंभीर चिंता

महिलाओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न के मामले विशेष रूप से चिंता का विषय हैं। इस तरह की घटनाएं न केवल पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि समाज में असुरक्षा का माहौल भी पैदा करती हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

जागरूकता और सतर्कता जरूरी

विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। लोगों को चाहिए कि वे अपनी निजी जानकारी साझा करने में सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें।

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Published on:

12 Apr 2026 11:17 am

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