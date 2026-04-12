Sultanpur Cyber ​​Crime: महिला का अकाउंट हैक कर अश्लील पोस्ट, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पीड़िता के पति अंकित रावत ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि एक युवक उनकी पत्नी के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर उसे लगातार परेशान कर रहा था। आरोपी न केवल आपत्तिजनक संदेश भेज रहा था, बल्कि उसने महिला का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कर दिया, जिससे उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। अंकित रावत की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रयागराज जिले के रहने वाले आरोपी सुनील पटेल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।