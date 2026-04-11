Lucknow Crime: कैसरबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: टप्पेबाज गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, CCTV फुटेज से खुला राज

Lucknow Crime: राजधानी लखनऊ में बढ़ती ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में कैसरबाग थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के तीन शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की, जिससे पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सका। पुलिस के अनुसार, यह मामला 4 अप्रैल का है, जब उदयगंज क्षेत्र की एक महिला को आरोपियों ने अपने झांसे में लेकर उसके गहने ठग लिए थे। आरोपियों ने महिला को बहला-फुसलाकर उसके कान के टॉप्स और मंगलसूत्र हड़प लिए और मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़िता ने थाना कैसरबाग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।