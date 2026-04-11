BJP cabinet expansion: यूपी बीजेपी में मंथन तेज: मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन बदलाव पर अहम बैठकें जारी

भाजपा संगठन में चल रहे इस मंथन के बीच पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े कल लखनऊ दौरे पर पहुंचेंगे। अपने इस दौरे के दौरान वह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। विनोद तावड़े की यह बैठकें संगठन की रणनीति तय करने और आगामी राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों में संगठन की नई टीम के गठन, जिम्मेदारियों के पुनर्वितरण और आगामी चुनावों की तैयारी पर चर्चा होगी।