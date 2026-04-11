UP Monsoon Session: यूपी मानसून सत्र 29 जुलाई से: विपक्ष का हमला तेज, सहयोगी दलों के तेवर से भाजपा असहज

29 जुलाई से यूपी सत्र शुरू, विपक्ष आक्रामक, सहयोगी दलों से भाजपा पर दबाव (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Monsoon Session from 29 July: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला यह पहला सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, वहीं भाजपा के सहयोगी दलों के तेवर भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी गरम रहने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बार का मानसून सत्र पांच दिनों तक चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वह नौकरियों में आरक्षण, प्रशासनिक अधिकारियों की कथित मनमानी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगा।
विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति बनाई है। उनका आरोप है कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है।
नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा भी इस बार प्रमुख रूप से उठने की संभावना है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस मामले में स्पष्ट नीति अपनाने में असफल रही है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप भी सत्र के दौरान गूंज सकते हैं।
इस बार का सत्र भाजपा के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उसके सहयोगी दलों ने भी कुछ मुद्दों पर अलग रुख अपनाया है। राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट लगाने के मुद्दे पर पहले ही विरोध जताया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सहयोगी दलों के इस रुख से भाजपा को सत्र के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यदि सहयोगी दल विपक्ष के साथ कुछ मुद्दों पर खड़े होते हैं, तो सरकार के लिए स्थिति और जटिल हो सकती है।
कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों और प्रतिष्ठानों पर नेम प्लेट लगाने के मुद्दे ने भी राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ-साथ कुछ सहयोगी दलों ने भी सरकार की आलोचना की है। संभावना है कि मानसून सत्र में यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया जाएगा।
दूसरी ओर, सरकार भी सत्र को लेकर पूरी तरह तैयार है। भाजपा के नेता और मंत्री विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए रणनीति बना रहे हैं। सरकार अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों को सामने रखकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने की कोशिश करेगी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इसके साथ ही रोजगार सृजन और निवेश को लेकर भी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने की तैयारी में है।
सूत्रों के मुताबिक, मानसून सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इन विधेयकों की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि सरकार कुछ नए प्रस्तावों के साथ सदन में आएगी।
चूंकि यह सत्र चुनाव के बाद पहला सत्र है, इसलिए राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, वहीं सरकार भी अपनी छवि को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करेगी। सूत्रों का मानना है कि इस सत्र में बहस और हंगामे की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में सदन की कार्यवाही कितनी सुचारू रूप से चलती है, यह देखना दिलचस्प होगा।
प्रदेश की जनता की नजरें भी इस सत्र पर टिकी हुई हैं। लोगों को उम्मीद है कि उनके मुद्दों पर सदन में गंभीरता से चर्चा होगी और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। 29 जुलाई से शुरू होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विपक्ष के हमलों, सहयोगी दलों के रुख और सरकार की रणनीति के बीच यह सत्र प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
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