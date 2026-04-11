UP Monsoon Session: यूपी मानसून सत्र 29 जुलाई से: विपक्ष का हमला तेज, सहयोगी दलों के तेवर से भाजपा असहज

UP Monsoon Session from 29 July: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला यह पहला सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है, वहीं भाजपा के सहयोगी दलों के तेवर भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी गरम रहने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बार का मानसून सत्र पांच दिनों तक चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि वह नौकरियों में आरक्षण, प्रशासनिक अधिकारियों की कथित मनमानी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगा।

