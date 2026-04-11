BJP vs SP: सपा के आरोपों पर भाजपा का करारा वार, पंकज चौधरी बोले-झूठ और भ्रम की राजनीति बेनकाब

सपा के आरोपों पर भाजपा का तीखा जवाब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
BJP Hits Back at Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सपा प्रमुख के बयानों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक हताशा से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरोप न केवल तथ्यों से परे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले भी हैं।
पंकज चौधरी ने अपने बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी जब भी चुनावी मैदान में जनता का विश्वास खोती है, तो वह अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के आरोपों का सहारा लेती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की यह पुरानी राजनीतिक रणनीति रही है कि हार के बाद जिम्मेदारी लेने के बजाय संस्थाओं पर सवाल उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और सच्चाई को भली भांति जानती है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही हैं। चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास भी है। पंकज चौधरी ने कहा कि इन संस्थाओं का काम कानून के अनुसार कार्रवाई करना है और वे किसी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करतीं।
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ होती है, जिनके खिलाफ ठोस साक्ष्य और प्रमाण होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना आवश्यक है और इसे किसी भी तरह से राजनीतिक साजिश नहीं कहा जा सकता। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे लोगों को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
फर्जी वोट कटवाने के आरोपों को लेकर भी उन्होंने सपा को घेरा। चौधरी ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत और आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रक्रिया का संचालन करती है। उन्होंने सपा को सलाह दी कि वह अपनी चुनावी हार का कारण खोजने के लिए आत्ममंथन करे, न कि दूसरों पर दोष मढ़े।
भाजपा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है।
उन्होंने आगे कहा कि आज भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। विदेश नीति से लेकर आर्थिक विकास तक, हर क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा इस बात का प्रमाण है कि सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है।
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और निवेश के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता अब विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है।
आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी पंकज चौधरी ने अपनी बात रखी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता नकारात्मक और भ्रम फैलाने वाली राजनीति को नकारते हुए विकास और राष्ट्रहित की राजनीति को समर्थन देगी।
उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि देश और प्रदेश का समग्र विकास करना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएं और विपक्ष के भ्रामक प्रचार का तथ्यात्मक जवाब दें।
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