BJP vs SP: सपा के आरोपों पर भाजपा का करारा वार, पंकज चौधरी बोले-झूठ और भ्रम की राजनीति बेनकाब

BJP Hits Back at Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सपा प्रमुख के बयानों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक हताशा से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरोप न केवल तथ्यों से परे हैं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले भी हैं।