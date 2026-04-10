UP Voter List: यूपी में रिकॉर्ड वोटर बढ़ोतरी, 166 दिन बाद आई नई मतदाता सूची, आंकड़े चौंकाए

SIR 2026 Update: उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) 2026 का व्यापक अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रेस वार्ता के दौरान इस वृहद प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अंतिम मतदाता सूची जारी की। 166 दिनों तक चले इस अभियान के बाद राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 हो गई है, जो प्रदेश की लोकतांत्रिक मजबूती का बड़ा संकेत है।

