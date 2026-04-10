Lucknow School Guidelines: डीएम का बड़ा एक्शन: निजी स्कूलों की मनमानी खत्म, फीस और यूनिफॉर्म पर सख्ती

DM Action Private Schools: राजधानी लखनऊ में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली और अन्य अनियमितताओं पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी (डीएम) के निर्देश पर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अभिभावकों को राहत देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लागू किए गए हैं। इन आदेशों के बाद निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है, वहीं अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।

