Lucknow Division on Alert: लखनऊ मंडल में गर्मी का कहर, देश के कई राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट

Lucknow Division Weather Alert: देशभर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और आने वाले दिनों में यह बदलाव और ज्यादा तेज होने वाला है। एक तरफ जहां उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की शुरुआत होने जा रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में आंधी-तूफान, बारिश और बिजली गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग (आईएमडी) और विशेषज्ञों की मानें तो 15 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो मौसम के इस बड़े बदलाव को और प्रभावित करेगा।