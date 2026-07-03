खीर में नींद की गोलियां मिलाईं, फिर सोते समय पति की हत्या करके शव को बाथरूम में दफनाया; आगरा में महिला के कारनामे से पुलिस भी हैरान

आरोपी महिला करीब 45 दिनों तक पुलिस और परिजनों के सामने पति के लापता होने का नाटक करती रही। इसी बीच पुलिस के एक रूटीन वेरिफिकेशन (सत्यापन) ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। सुरेंद्र के खिलाफ दर्ज एक ट्रक चोरी के मामले में पुलिस टीम उसके घर रूटीन पूछताछ करने के लिए पहुंची तो रूबी घबरा गई। इसके बाद रूबी ने मदद के लिए अपने जेठ को बुला लिया। पुलिस पूछताछ में सुरेंद्र के बड़े भाई ने रूबी पर शव होने की बात कही।