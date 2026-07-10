Ajmer News : 4 बच्चों के सिर से उठा मां-पिता का साया, मदद के लिए आगे आए विधायक, दोनों की एक साथ हुई थी मौत

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सामादेवरी (कानाखेजड़ी) गांव में हुए हृदयविदारक हादसे में अर्जुन सिंह (42) और उनकी पत्नी अनीता देवी (38) की मौत हो गई थी। अनीता देवी घर के पास स्थित करीब 60 फीट गहरे कुएं से बकरियों के लिए पानी निकाल रही थीं। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गईं। पत्नी को डूबता देख अर्जुन सिंह बिना किसी परवाह के उन्हें बचाने के लिए कुएं में कूद पड़े, लेकिन गहराई और पानी अधिक होने के कारण दोनों की डूबने से मौत हो गई।