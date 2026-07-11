Rajasthan Transfer News: रेवेन्यू बोर्ड में बड़ा फेरबदल, तहसीलदार-पटवारी समेत 1735 अफसरों-कर्मचारियों के तबादले; यहां देखें लिस्ट

राजस्थान सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 165 भू-अभिलेख निरीक्षकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। तबादला सूची तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद की ओर से जारी तबादला लिस्ट में कहा गया है कि अधिकारियों का विभिन्न जिलों और कार्यालयों में स्थानांतरण किया गया है। साथ ही अधिकारियों को शीघ्र कार्यमुक्त होकर नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।