Rajasthan Police : राजस्थान पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, जयपुर-जोधपुर कमिश्नरेट में बदले कई अधिकारी, देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

Rajasthan Police Headquarter
राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 49 वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया गया है। इस ताजा फेरबदल का सीधा असर प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों, जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय पर पड़ा है, जहां जयपुर कमिश्नरेट के अंदर ही 6 एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गुरुवार देर रात अचानक जारी हुई इस ट्रांसफर लिस्ट के बाद पुलिस हलकों में हलचल देखी जा रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जिलों और अपराध अनुसंधान शाखाओं के कमान अधिकारी रातों-रात बदल दिए गए हैं।
इस पूरी तबादला सूची का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा राजधानी जयपुर का पुलिस कमिश्नरेट तंत्र है, जहां जमीनी सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 6 बड़े अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। नए आदेशों के तहत आलोक सिंघल को एडिशनल डीसीपी नॉर्थ प्रथम के पद पर तैनात किया गया है, जबकि पारसमल जैन को एडिशनल डीसीपी ईस्ट की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके साथ ही जयपुर शहर की बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं से निपटने के लिए रजनीश पूनिया को एडिशनल डीसीपी यातायात पश्चिम के पद पर तैनात किया गया है, जिनसे शहर की यातायात व्यवस्था में तकनीकी और व्यावहारिक सुधार लाने की उम्मीद की जा रही है।
सरकार ने इस फेरबदल में वीआईपी सुरक्षा और संवेदनशील विभागों में भी चेहरों को बदला है। जयपुर यातायात पुलिस में लंबे समय से तैनात समीर दुबे को अब एडिशनल एसपी मुख्यमंत्री सतर्कता जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय विंग में भेजा गया है।
वहीं दूसरी तरफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मनराज मीणा को एडिशनल डीसीपी महिला अपराध अनुसंधान सेल पश्चिम, जयपुर कमिश्नरेट के पद पर नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा, पूर्व में जयपुर नॉर्थ में तैनात नीरज पाठक को अब जयपुर ग्रामीण इलाके में एएसपी के पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिसिंग पर पैनी नजर रखी जा सके।
जयपुर के साथ-साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के ढांचे में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार ने प्रवीण कुमार को डीसीपी पश्चिम पुलिस आयुक्तालय और नरेंद्र सिंह देवड़ा को डीसीपी पूर्व पुलिस आयुक्तालय के पदों पर तैनात किया है, जो पश्चिमी राजस्थान की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
वहीं शिक्षा नगरी कोटा की बात करें तो उमा शर्मा को एएसपी सीआईडी सीबी रेंज सेल कोटा लगाया गया है, जबकि सोजीलाल को एएसपी अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोटा की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हाई-टेक मॉनिटरिंग को और बेहतर बनाया जा सके।
राजस्थान में पेपर लीक और संगठित अपराधों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी को भी एक नया अनुभवी चेहरा मिला है। आदेश के तहत राकेश कुमार राजोरा को एएसपी एसओजी जयपुर के पद पर लगाया गया है, जिनसे एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और पेपर लीक मामलों के अनुसंधान में तेजी लाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, सौरव तिवारी को एएसपी बारां और नारायण लाल शर्मा को एएसपी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर के पद पर फील्ड की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि इन सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में स्थानीय कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे।
प्रशासनिक और विभागीय संतुलन बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय के केंद्रीय भंडार विंग में देशराज यादव को एएसपी केंद्रीय भंडार नियुक्त किया गया है। सशस्त्र पुलिस बल को मजबूती देने के क्रम में अमजद खान को डिप्टी कमांडेंट 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर के पद पर भेजा गया है।
वहीं पश्चिमी मरुस्थलीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले के पोकरण जैसे सामरिक रूप से संवेदनशील इलाके में वीरेंद्र सिंह को एएसपी पोकरण की कमान सौंपी गई है। झीलों की नगरी उदयपुर में भी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंजीत सिंह को एएसपी महिला अपराध अनुसंधान सेल उदयपुर लगाया गया है। गृह विभाग का मानना है कि इन सभी नियुक्तियों से आगामी समय में प्रशासनिक कार्यकुशलता और जनसुनवाई की गति में काफी तेजी आएगी।
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