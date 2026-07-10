Rajasthan Police : राजस्थान पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, जयपुर-जोधपुर कमिश्नरेट में बदले कई अधिकारी, देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने पुलिस महकमे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 49 वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया गया है। इस ताजा फेरबदल का सीधा असर प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों, जयपुर और जोधपुर पुलिस आयुक्तालय पर पड़ा है, जहां जयपुर कमिश्नरेट के अंदर ही 6 एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। गुरुवार देर रात अचानक जारी हुई इस ट्रांसफर लिस्ट के बाद पुलिस हलकों में हलचल देखी जा रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जिलों और अपराध अनुसंधान शाखाओं के कमान अधिकारी रातों-रात बदल दिए गए हैं।