गैस सिलेंडर की लंबी होती जा रही लाइन, उपभोक्ता व एजेंसी कर्मचारियों के बीच विवाद

छिंदवाड़ा. अब गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों व गोदामों में लंबी लाइन बढ़ते जा रही है, गैस को लेकर इतनी मारामारी मच गई है कि गैस सिलेंडर का वितरण पुलिस की निगरानी में करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर ही उपभोक्ता तथा गैस एजेंसी के संचालक, कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। परिवार समेत लोग सुबह से गोदामों के सामने पहुंच रहे है तथा लंबी कतार में लगने के बाद अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे है। वर्तमान समय में आपूर्ति विभाग गैस वितरण के साथ ही होम डिलेवरी की व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। विवाद की स्थिति होने पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी मौके पर बुलाना पड़ रहा है। मंगलवार को खजरी मार्ग स्थित एचपी गैस एजेंसी के गोदाम पर विवाद की स्थिति निर्मित होने पर देहात थाने का अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा था जिसके बाद वितरण सुचारु रुप से हो पाया है।