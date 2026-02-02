कमिश्नर के दस्तखत पर लटकी प्रधानमंत्री आवास 2.0 की किश्त

इस योजना में पहली डीपीआर 492 हितग्राही और दूसरी डीपीआर 410 हितग्राहियों की नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल को भेजी गई थी। इसकी स्वीकृति भी आ गई है। इसका बजट पहले आना शेष था। इसकी राशि का बजट हाल ही में नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास शाखा में देखा गया है। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से इसका पत्र भी आ गया है। जिसमें बजट आवंटित होने की जानकारी दी गई है। योजना में पहली किश्त एक लाख रुपए की दी जाने का प्रावधान है। बताते हैं कि नगर निगम ने पहली और दूसरी डीपीआर भेजने की प्रक्रिया जुलाई-अगस्त 2025 में ही पूरी कर ली थी। इसका स्वीकृति पत्र भी महापौर विक्रम अहके की उपस्थिति में दिया गया था। केवल प्रथम किश्त का इंतजार था।