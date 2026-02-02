जहरीली मिठाई खाने से मौत मामले में बड़ा खुलासा, बहू को मारने ससुरालजन ने मिलाया था जहर

MP News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में जहरीली लावारिस मिठाई खाने से तीन लोगों की मौत हुई थी। 8 जनवरी से उलझे मामले से अब पर्दा उठा। जिस खुशबू कथूरिया (27) की मौत 14 जनवरी को हुई, उसके ससुराल वालों ने घोड़े को दी जाने वाली दवा मिठाई में मिलाई थी। पुलिस ने थावड़ीकला चांद के ससुर झाडू (57), देवर शुभम (24), ननद शिवानी (22) को हत्या व हत्या के प्रयास में जेल भेजा।