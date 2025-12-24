24 दिसंबर 2025,

बुधवार

इटारसी

MP से मुंबई तक चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, कोहरे के कारण लेट हो रही ट्रेनें, यात्री परेशान

Special Trains: कोहरे का असर सिर्फ रोजाना की ज़िंदगी पर ही नहीं, बल्कि रेल ट्रांसपोर्ट पर भी दिख रहा है। कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

इटारसी

image

Akash Dewani

Dec 24, 2025

rewa-mumbai special trains late due to fog alert Sachkhand Express mp news

rewa-mumbai special trains announced (Patrika.com)

MP News: कोहरे का असर आम जनजीवन के अलावा रेल यातायात पर नजर आ रहा है। दिल्ली, नागपुर, जबलपुर और मुंबई की तरफ से आने वाली ट्रेनें अपने समय से लेट चल रही है। सोमवार को 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (Chhattisgarh Express) अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से इटारसी रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके अलावा 22533 यशवंतपुर सुपर फास्ट (Yesvantpur Superfast) 2 घंटे लेट चली। 12715 सचखंड एक्सप्रेस (Sachkhand Express) अपने तय समय से तीन घंटे की देरी से इटारसी स्टेशन पर पहुंची।

कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली ट्रेनें लेट

इधर, ठंड बढ़ने के साथ ही शहर में सुबह सूर्यउदय के समय घना कोहरा छाया रहा। जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। कोहरे की वजह से दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। नगरपालिका ने शहर के जयस्तंभचौक, रेलवे स्टेशन के सामने रेन बसेरा के पास सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाए हैं। जिससे लोग राहत महसूस कर रहे हैं।

रीवा-मुंबई के बीच चलेंगी दो स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और बढ़ती मांग को देखते हुए रीवा और मुंबई (सीएसएमटी) के बीच दो-दो ट्रिप स्पेशल ट्रेनें (Rewa-CSMT Special Trains) चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें इटारसी होकर गुजरेंगी, जिससे नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

पीआरओ रेलवे ने बताया कि रीवा से सीएसएमटी के लिए स्पेशल ट्रेन गुरुवार 1 जनवरी और 8 जनवरी को रवाना होगी। वापसी में सीएसएमटी से रीवा के लिए यह ट्रेन शुक्रवार 2 जनवरी और 9 जनवरी को चलाई जाएगी। 02187 रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन रीवा से दोपहर 3.50 बजे प्रस्थान करेगी। (MP News)

इटारसी

इटारसी

मध्य प्रदेश न्यूज़

