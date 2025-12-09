एमपी के बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री के भांजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Ramniwas Rawat- मध्यप्रदेश में मंगलवार का दिन सड़क हादसे का दिन साबित हुआ। राज्य में अलग अलग जगहों पर अनेक हादसे हुए। सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रदेश के बड़वानी में वाहन दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई, अमरवाड़ा में बस पलटने से कई सवार घायल हो गए। ड्राइवर को झपकी आ जाने से यह हादसा हुआ। अनूपपुर में एक बेकाबू कार खंभे से टकरा गई जबकि श्योपुर में एक कार पेड़ से टकरा गई। करहल में हुए इस हादसे में प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व मंत्री रामनिवास रावत Ramnivas Rawat के भांजे की मौके पर ही मौत हो गई।