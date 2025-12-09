9 दिसंबर 2025,

भोपाल

एमपी के बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री के भांजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

एमपी के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता रामनिवास रावत के भांजे की कार दुर्घटना में मौत

भोपाल

deepak deewan

Dec 09, 2025

ramniwas rawat

एमपी के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता रामनिवास रावत

Ramniwas Rawat- मध्यप्रदेश में मंगलवार का दिन सड़क हादसे का दिन साबित हुआ। राज्य में अलग अलग जगहों पर अनेक हादसे हुए। सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। प्रदेश के बड़वानी में वाहन दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई, अमरवाड़ा में बस पलटने से कई सवार घायल हो गए। ड्राइवर को झपकी आ जाने से यह हादसा हुआ। अनूपपुर में एक बेकाबू कार खंभे से टकरा गई जबकि श्योपुर में एक कार पेड़ से टकरा गई। करहल में हुए इस हादसे में प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता पूर्व मंत्री रामनिवास रावत Ramnivas Rawat के भांजे की मौके पर ही मौत हो गई।

अनूपपुर में एक कार खंभे से जा टकराई। कोतमा हाइवे के पास हुए इस हादसे में कार सवार छह लोगों को मामूली चोटें आईं। इससे पहले अमरवाड़ा में सोमवार रात करीब 3 बजे एक बस पलट गई जिससे 6 सवार घायल हो गए। तेज रफ्तार बस के चालक को अचानक नींद का झोंका आ गया। इससे बस बेकाबू होकर पलट गई।

पूर्व मंत्री के भांजे की मौत

श्योपुर में भी एक सड़क हादसा हुआ। इसमें प्रदेश के पूर्व मंत्री के भांजे की मौत हो गई। करहल थाना के सिलपुरी गांव के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार युवक देवेंद्र रावत की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया। मृतक देवेंद्र रिश्ते में प्रदेश के बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री रामनिवास रावत Ramnivas Rawat का भांजा बताया जा रहा है। करहल पुलिस फिलहाल हादसे की जांच में जुटी है।

09 Dec 2025 05:32 pm

09 Dec 2025

