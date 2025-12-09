क्यू आर सिस्टम से मिली फीडबैक रिपोर्ट : ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और नाइट गश्त पर शिकायतें अधिक

भोपाल शहर में ट्रैफिक और पुलिस कार्यशैली से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुरू किया गया क्यू आर पर आधारित शिकायत और फीडबैक सिस्टम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 27 नवंबर को शहर में शुरू किए गए इस सिस्टम में अब तक कुल 23 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें ट्रैफिक जाम, गलत पार्किंग और सड़क पर किए गए अतिक्रमण से जुड़ी हैं। वहीं शहर के 38 थानों में लगे क्यूआर कोड पर लोगों ने पुलिसिंग कार्यशैली पर कई सुझाव दिए हैं।