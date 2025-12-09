क्यू आर सिस्टम से मिली फीडबैक रिपोर्ट : ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण और नाइट गश्त पर शिकायतें अधिक

bhopal news (source-patrika)
भोपाल शहर में ट्रैफिक और पुलिस कार्यशैली से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुरू किया गया क्यू आर पर आधारित शिकायत और फीडबैक सिस्टम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 27 नवंबर को शहर में शुरू किए गए इस सिस्टम में अब तक कुल 23 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें ट्रैफिक जाम, गलत पार्किंग और सड़क पर किए गए अतिक्रमण से जुड़ी हैं। वहीं शहर के 38 थानों में लगे क्यूआर कोड पर लोगों ने पुलिसिंग कार्यशैली पर कई सुझाव दिए हैं।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र की इस पहल को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। अतिरिक्त डीसीपी ( ट्रैफिक ) बसंत कौल ने बताया कि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और जो मामले अन्य विभागों से जुड़े हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है।
- शहर के लोगों ने बताया कि भानपुर क्षेत्र में वेंडर की दुकानें और वाइन शॉप के वाहनों के कारण रोज जाम लगता है, जिससे कभी-कभी एंबुलेंस तक फंस जाती है। एक अन्य नागरिक ने शिकायत की कि बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ई-रिक्शा चालक लगातार बाएं मुड़ने वाली लेन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक अव्यवस्थित रहता है। पुलिस ने बताया कि इन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और चालकों को समझाइश भी दी जा रही है।
- अन्य शिकायतों में शक्ति नगर और हबीबगंज में गलत साइड से वाहन चलाना, गाड़ियों में बैठकर शराब पीना और 1100 क्वार्टर स्थित हनुमान मंदिर के पास वाली रोटरी हटाने की मांग शामिल है। एक सुझाव यह भी मिला कि कबाड़ खाना वक्फ कॉम्प्लेक्स की खाली जमीन को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, जहां अभी टायर रखे हुए हैं।
- कुछ लोगों ने भोपाल टॉकीज और करोंद रोड को चार लेन करने, काजी कैम्प व करोंद क्षेत्र में स्थायी बैरिकेड लगाने और अतिक्रमण हटाने की भी मांग की है।
- लोगों ने कई भीड़भाड़ वाले चौराहों पर नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने और फ्लायओवर बनाने के सुझाव भी दिए हैं।
सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम, गलत पार्किंग और भीड़ भाड़ की शिकायतें भानपुर, करोंद, अयोध्या बायपास, अयोध्या नगर चौराहा, जहांगीराबाद और होशंगाबाद रोड से आई हैं। कई लोगों ने महत्वपूर्ण चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की अनुपस्थिति की भी शिकायत की है। नाइट गश्त के लिए जवानों की तैनाती अधिक होनी चाहिए।
वर्जन
क्यू आर सिस्टम के जरिए सिर्फ सामान्य समस्याएं ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे भी सामने आए हैं। हर शिकायत को एक अधिकारी को सौंपा जाता है जो तय समय में कार्रवाई सुनिश्चित करता है। जरूरी मामलों में तुरंत हस्तक्षेप किया जाता है। - जितेन्द्र सिंह पवॉर , डीसीपी ट्रैफिक भोपाल
वर्जन
थानों पर लगे क्यू आर कोड से मिले सुझाव और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई जारी है। सुनवाई नहीं हो रही है तो क्यू आर कोड से आए कई शिकायतों पर कार्रवाई हुई हैं। सभी केसों को तत्काल निपटारा किया जा रहा है। - हरिनारायण चारी मिश्र , पुलिस कमिश्नर भोपाल
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग