एमपी में 15 उड़ानें रद्द, जानिए कब तक सामान्य होगा इंडिगो का संचालन

एमपी में 6-7 दिनों में इंडिगो का संचालन सामान्य होने की उम्मीद
Indigo- इंडिगो संकट के कारण देशभर में हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। एमपी पर भी इसका जबर्दस्त असर पड़ा है। प्रदेश में एक सप्ताह में डेढ़ सौ से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। मंगलवार को भी इंडिगो की 15 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। इससे खासतौर पर इंदौर एयरपोर्ट की फ्लाइटें प्रभावित हुईं। इस बीच इंडिगो का आधिकारिक बयान सामने आया है जिसमें एयरलाइन ने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। इधर एयरपोर्ट अधिकारियों और ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक इंडिगो की उड़ानों का संचालन सामान्य होने में कम से कम 6 दिन और लग सकते हैं।
मध्यप्रदेश में इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की सर्वाधिक उड़ानें हैं। यहां से कुल 95 में से 74 फ्लाइटें इंडिगो की हैं। इस प्रकार इंदौर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली चार में से करीब तीन उड़ानें इंडिगो की ही हैं। यहां से एयर इंडिया की 12 फ्लाइटें हैं।
क्रू संकट के कारण मध्यप्रदेश में इंदौर एयरपोर्ट इसी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। 3 दिसंबर से अब तक डेढ सौ से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। इससे हवाई यात्रियों की खासी फजीहत हुई।
उड़ानें रद्द होने का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। इंदौर एयरपोर्ट से इंडिगो की आज 13 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट से भी 2 उड़ानें कैंसिल की गई हैं।
इंडिगो ने उड़ानों का संचालन जल्द ही सामान्य होने का दावा किया है। इधर एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन चालू की गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों और ट्रैवल एजेंटों ने 6-7 दिनों में सभी उड़ानें सामान्य रूप से चलने की बात कही है।
