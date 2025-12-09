एमपी में 15 उड़ानें रद्द, जानिए कब तक सामान्य होगा इंडिगो का संचालन

Indigo- इंडिगो संकट के कारण देशभर में हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। एमपी पर भी इसका जबर्दस्त असर पड़ा है। प्रदेश में एक सप्ताह में डेढ़ सौ से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। मंगलवार को भी इंडिगो की 15 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। इससे खासतौर पर इंदौर एयरपोर्ट की फ्लाइटें प्रभावित हुईं। इस बीच इंडिगो का आधिकारिक बयान सामने आया है जिसमें एयरलाइन ने जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद जताई है। इधर एयरपोर्ट अधिकारियों और ट्रैवल एजेंटों के मुताबिक इंडिगो की उड़ानों का संचालन सामान्य होने में कम से कम 6 दिन और लग सकते हैं।