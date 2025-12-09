नई व्यवस्था शुरु…ChatGPT से बने असाइनमेंट नहीं होंगे मान्य

इस टेस्ट में छात्रों से उनके प्रोजेक्ट या असाइनमेंट से संबंधित सवाल एक निश्चित समय-सीमा में पूछे जाते हैं। सवालों का स्वरूप ऐसा होता है कि केवल वही छात्र सही जवाब दे सकता है जिसने विषय पर वास्तव में अध्ययन किया हो। यदि छात्र समय पर सही जवाब दे देता है तो माना जाता है कि उसने प्रोजेक्ट स्वयं तैयार किया है और विषय को समझा भी है। गूगल टेस्ट का उद्देश्य एआई-जनित प्रोजेक्ट और स्वयं किए गए कार्य के बीच स्पष्ट अंतर पहचानना है।