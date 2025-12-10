10 दिसंबर 2025,

बुधवार

भोपाल

मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, तेजी से गिरा पारा, 11 और 12 दिसंबर को एमपी में चलेगी शीतलहर

IMD Alert : एमपी में सर्द हवाओं के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई है। 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। सबसे ठंडा क्षेत्र कल्याणपुर रहा। मोसम विभाग ने अगले 2 दिन इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 10, 2025

IMD Alert

मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट (Photo Source- Patrika)

IMD Alert :मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्द हवाओं से रात का पारा काफी तेजी से लुढ़का है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर समेत 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है।

सबसे ज्यादा ठंड आज भी शहडोल जिले का कल्याणपुर में ही दर्ज की गई है। यहां पारा लगातार चौथे दिन भी 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है। वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दो दिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।

मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम एक्टिव

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जेट स्ट्रीम सक्रिय है। 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं बढ़ रही है। जिससे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

फसलों पर ओस की बूंदें जमीं

कहीं फसलों पर ओस की बूंदें जम रही है तो कहीं झील के पानी से भाप उठती हुई नजर आ रही है।

अगले दो दिन कोल्ड वेव का अलर्ट

एमपी में बुधवार और गुरुवार को कोल्ड वेव का अलर्ट है। इन दो दिनों में भोपाल, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और शाजापुर में शीतलहर चलने का अनुमान है।

इन शहरों में गिरा पारा

बात करें बीती मंगलवार रात की तो प्रदेश के 25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम शहडोल का कल्याणपुर, जहां 4.7 डिग्री तापमान रहा। पचमढ़ी में 5 डिग्री, राजगढ़ में 5.6, नौगांव में 6, इंदौर में 6.1, उमरिया में 6.4 डिग्री, भोपाल में 7.2 डिग्री, रीवा में 7.5 डिग्री, मलाजखंड में 7.6 डिग्री, शिवपुरी-रायसेन और मंडला में 8 डिग्री, जबलपुर में 8.5 डिग्री, बैतूल में 8.6 डिग्री, ग्वालियर-खजुराहो और दतिया में 9 डिग्री, सतना-दमोह और नरसिंहपुर में 9.2 डिग्री, उज्जैन में 9.5 डिग्री, छिंदवाड़ा में 9.6 डिग्री, टीकमगढ़ और सीधी जिले में 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Published on:

10 Dec 2025 10:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, तेजी से गिरा पारा, 11 और 12 दिसंबर को एमपी में चलेगी शीतलहर

