एमपी में बना देश का पहला ‘टेबल टॉप रेड मार्किंग’ रोड, वन्यजीवों को सुरक्षित रखेगा इसका डिजाइन

ये विशेष सड़क वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व (पूर्व में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य) के पास से गुजरती है। इस इलाके में बाघ, तेंदुआ, हिरण, सांभर जैसे वन्यजीव अकसर मार्ग पार करते रहते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता था। पहले ये हिस्सा 'ब्लैक स्पॉट' माना जाता था, जहां कई दुर्घटनाएं हुईं। अब एनएचएआई ने 11.9 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट में करीब 2 किलोमीटर के हिस्से पर 5 मिलीमीटर मोटी उभरी हुई लाल रंग की मार्किंग कर दी है। ये 'टेबल टॉप' तकनीक वाहन गुजरते समय हल्का कंपन या झटका पैदा करती है, जिससे ड्राइवर की स्पीड खुद-ब-खुद कम हो जाती है। इससे ड्राइवर अलर्ट रहने के चलते, वन्यजीव सुरक्षित रहते हैं।