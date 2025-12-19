19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी में रेलवे अधिकारी की महिला कर्मचारी ने की शिकायत, ‘अश्लील मैसेज भेजता है, केबिन में बुलाता है’

mp news: महिला कर्मचारी ने WCR की जीएम से की अधिकारी की शिकायत, मैकेनिकल विभाग में पदस्थ सीआरएससी (चीफ रोलिंग स्टाफ इंजीनियर) पर लगे गंभीर आरोप।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Shailendra Sharma

Dec 19, 2025

JABALPUR

wcr woman employee harassment allegations against officer (DEMO PIC)

mp news: मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक महिला कर्मचारी के द्वारा जबलपुर जोन के मैकेनिकल विभाग के चीफ रोलिंग स्टाफ इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए जाने और शिकायत करने के बाद माहौल गर्माया हुआ है। इस मामले के सामने आने पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) में हड़कंप मच गया है। WCRMS के कार्यकर्ता भी खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने अधिकारी को जोन से हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और अधिकारी को जोन से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की है।

महिला कर्मचारी के गंभीर आरोप

आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी मैकेनिकल विभाग में जूनियर इंजीनियर है। उसका आरोप है कि सीआरएससी (चीफ रोलिंग स्टाफ इंजीनियर) अमितोज वल्लभ कई दिनों से उसे परेशान कर रहे हैं। महिला कर्मचारी के मुताबिक अमितोज वल्लभ उसे न सिर्फ अश्लील मैसेज करते हैं बल्कि बिना किसी काम के केबिन में बुलाते हैं। शुरुआत में तो उसने अमितोज वल्लभ के मैसेजेस को इग्नोर किा लेकिन इससे उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब परेशान होकर महिला कर्मचारी ने शिकायत WCR की जनरल मैनेजर शोभना बंदोपाध्याय से की है।

जांच कमेटी का गठन

महिला कर्मचारी की शिकायत को जीएम शोभना बंदोपाध्याय ने गंभीरता से लिया है और एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। कमेटी जल्द ही जांच कर रिपोर्ट देगी। इधर इस मामले के सामने आने के बाद WCRMS की महिला विंग ने शुक्रवार को जोन ऑफिस में प्रदर्शन किया। महिला विंग की मांग है कि महिला कर्मचारी के साथ ऐसी हरकत करने वाले अधिकारी को पश्चिम मध्य रेल जोन से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए।

ये भी पढ़ें

एमपी में बच्चे की चाहत में पति-पत्नी ने मंदिर में बनाए शारीरिक संबंध, मचा बवाल
गुना
guna

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 07:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में रेलवे अधिकारी की महिला कर्मचारी ने की शिकायत, ‘अश्लील मैसेज भेजता है, केबिन में बुलाता है’

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सोने के बढ़ते दामों से घबराए एमपी के ज्वैलर्स, सराफा कारोबारियों ने मांगे शस्त्र लाइसेंस

MP jewelers demand arms licenses for security
जबलपुर

एमपी में बना देश का पहला ‘टेबल टॉप रेड मार्किंग’ रोड, वन्यजीवों को सुरक्षित रखेगा इसका डिजाइन

First Red Carpet Road
जबलपुर

चलती ट्रेन में CBI RAID, अधिकारी के पास से मिला भारी कैश, मचा हड़कंप

CBI RAID in Running Train
जबलपुर

4 लाख की रिश्वत लेते जीएसटी अफसर और इंस्पेक्टर पकड़ाया, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई

JABALPUR
जबलपुर

एमपी की ये ‘तहसील’ बन सकती है ‘जिला’, डिप्टी सीएम ने दिया आश्वासन

sihora tehsil demands to be district
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.