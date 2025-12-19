एमपी में रेलवे अधिकारी की महिला कर्मचारी ने की शिकायत, ‘अश्लील मैसेज भेजता है, केबिन में बुलाता है’

आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी मैकेनिकल विभाग में जूनियर इंजीनियर है। उसका आरोप है कि सीआरएससी (चीफ रोलिंग स्टाफ इंजीनियर) अमितोज वल्लभ कई दिनों से उसे परेशान कर रहे हैं। महिला कर्मचारी के मुताबिक अमितोज वल्लभ उसे न सिर्फ अश्लील मैसेज करते हैं बल्कि बिना किसी काम के केबिन में बुलाते हैं। शुरुआत में तो उसने अमितोज वल्लभ के मैसेजेस को इग्नोर किा लेकिन इससे उनकी हिम्मत बढ़ गई। अब परेशान होकर महिला कर्मचारी ने शिकायत WCR की जनरल मैनेजर शोभना बंदोपाध्याय से की है।