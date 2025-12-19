सोने के बढ़ते दामों से घबराए एमपी के ज्वैलर्स, सराफा कारोबारियों ने मांगे शस्त्र लाइसेंस

बतों दे कि पनागर में लूट के बाद शहरभर के सराफा कारोबारियों के मन में डर बैठ गया है। 16 दिसम्बर मंगलवार को रात में जय प्रकाश वार्ड निवासी सुनील सराफ उर्फ भूरा (54) के साथ यह वारदात हुई थी। उनकी कमानिया गेट के पास मुख्य बाजार में भूरा ज्वेलर्स नाम से सराफा दुकान है। रात करीब साढ़े सात बजे वे दुकान बंदकर बेटे संभव सराफ उर्फ कान्हा (22) के साथ मोपेड से घर लौट रहे थे। गली में पहुंचते ही पहले से घात लगाकर बैठे तीन बाइकों में सवार छह नकाबपोशों ने सुनील और कान्हा पर हमला कर दिया। दोनों पर कट्टे की बट और हथौड़ी से वार किया व 50 तोला वजनी सोने तथा पांच किलो वजनी चांदी के जेवरातों से भरे तीन बैग लूट लिए। सुनील के भाई सुशील सराफ उर्फ बल्लू अपने बेटे सक्षम के साथ बीच-बचाव करने पहुंचे, तो आरोपी भाग निकले थे।