सोने के बढ़ते दामों से घबराए एमपी के ज्वैलर्स, सराफा कारोबारियों ने मांगे शस्त्र लाइसेंस

Gold Rate- देशभर में सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। चांदी भी 2 लाख के पार हो गई है। सोना-चांदी इतने महंगे हो गए हैं कि आम उपभोक्ता की पहुंच से ही दूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पीली और सफेद धातु की आसमान छूती कीमतें अब कारोबारियोें के लिए भी सिरदर्द बन चुकी हैं। सोने चांदी के दाम बढ़ने के बाद से सराफा कारोबारियों के साथ आए दिन लूट और चोरी की वारदातें हो रही है। वे दुकान या रास्ते, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में घबराए ज्वैलर्स सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस मांग रहे हैं। प्रदेश के कई अन्य शहरों में इसकी मांग उठी है। जबलपुर के सराफा कारोबारियों ने तो इसके लिए एसपी को बाकायदा ज्ञापन सौंपा। रायसेन में पुलिस ने सराफा में सुरक्षा हालातों का जायजा लिया।
19 दिसंबर को राजधानी भोपाल में सोने के भाव प्रति तोला 1 लाख 36 हजार रुपए पर जा पहुंचे। ये कीमत 24 केरेट सोने की रही। चांदी के दाम भी तेज रहे। शुक्रवार को भोपाल सराफा में चांदी 1 लाख 99 हजार प्रति किलो के भाव में बिकी।
सोना चांदी की यह तेजी जहां उपभोक्ताओं को परेशान कर रही है वहीं ज्वैलर्स के लिए भी इससे खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। उनके साथ आए दिन चोरी ओर लूट की वारदातें हो रहीं हैं। सराफा कारोबारियों के अनुसार सुरक्षित रूप से व्यापार करना और माल लाना ले जाना बेहद खतरे भरा काम हो गया है।
ज्वैलर्स में इतनी दहशत है कि वे सुरक्षा के लिए शस्त्र रखने की बात कर रहे हैं। जबलपुर में सभी सराफा कारोबारियों ने एकस्वर से शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की है। सराफा एसोसिएशन जबलपुर के बैनर तले सभी ज्वैलर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां एसपी सम्पत उपाध्याय से सराफा कारोबारियों ने शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की।
सराफा व्यापारियों ने एसपी से पनागर डकैती मामले में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और माल की बरामदगी की भी मांग की। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तार नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी।
बतों दे कि पनागर में लूट के बाद शहरभर के सराफा कारोबारियों के मन में डर बैठ गया है। 16 दिसम्बर मंगलवार को रात में जय प्रकाश वार्ड निवासी सुनील सराफ उर्फ भूरा (54) के साथ यह वारदात हुई थी। उनकी कमानिया गेट के पास मुख्य बाजार में भूरा ज्वेलर्स नाम से सराफा दुकान है। रात करीब साढ़े सात बजे वे दुकान बंदकर बेटे संभव सराफ उर्फ कान्हा (22) के साथ मोपेड से घर लौट रहे थे। गली में पहुंचते ही पहले से घात लगाकर बैठे तीन बाइकों में सवार छह नकाबपोशों ने सुनील और कान्हा पर हमला कर दिया। दोनों पर कट्टे की बट और हथौड़ी से वार किया व 50 तोला वजनी सोने तथा पांच किलो वजनी चांदी के जेवरातों से भरे तीन बैग लूट लिए। सुनील के भाई सुशील सराफ उर्फ बल्लू अपने बेटे सक्षम के साथ बीच-बचाव करने पहुंचे, तो आरोपी भाग निकले थे।
