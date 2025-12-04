breaking news : तीन मंजिला कपड़ा दुकान के ऊपरी तल में लगी आग, दुकानदार ने स्टॉक सडक़ पर फेंका

breaking news : शहर के व्यस्त बड़े फुहारा क्षेत्र के घमंडी चौक स्थित तीन मंजिला रेडीमेड गारमेंट्स शोरूम में बुधवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। दुकान से उठते धुएं और लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कपड़ों और अन्य ज्वलनशील सामग्री की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। दो दिन में यह दूसरी घटना है जब कपड़े की दुकान में आग लगी।