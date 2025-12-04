breaking news : तीन मंजिला कपड़ा दुकान के ऊपरी तल में लगी आग, दुकानदार ने स्टॉक सडक़ पर फेंका

breaking news
देर रात आग की लपटों से घमंडी चौक में मची अफरा-तफरी, लगातार दूसरे दिन अग्नि हादसा, कपड़ा दुकान में लाखों का स्टॉक खाक
breaking news : शहर के व्यस्त बड़े फुहारा क्षेत्र के घमंडी चौक स्थित तीन मंजिला रेडीमेड गारमेंट्स शोरूम में बुधवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। दुकान से उठते धुएं और लपटों को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कपड़ों और अन्य ज्वलनशील सामग्री की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। दो दिन में यह दूसरी घटना है जब कपड़े की दुकान में आग लगी।
जानकारी के अनुसार घमंडी चौक में अतिशय गारर्मेंट दुकान है जिसके संचालक नीरज जैन है। रात करीब पौन 11 बजे दुकान बंद करने की तैयारी हो रही थी। इस बीच दुकानदार ने दुकान के पहले तल से धुआं और आग की लपटे निकलते देखी। दुकानदारों ने नीचे की दुकान के सामान को फौरन सडक़ पर फेंका ताकि आग से नुकसान न हो। लेकिन ऊपरी मंजिल में रखा सारा कपड़े का स्टाक इस बीच जल गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुकान बंद होने के कुछ समय बाद धुआं उठता देखा गया था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि आग संभवत: शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाडिय़ाँ मौके पर पहुँचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर के अनुसार नुकसान का आकलन फिलहाल नहीं हो सका है, लेकिन शुरुआती अनुमान के अनुसार लाखों रुपये के कपड़े के स्टॉक के जलने की आशंका है। ठाकुर ने बताया कि करीब 5 दमकल वाहन ने मौके पर आग बुझाई। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय व्यापारी और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर सभी को दूर हटाया।
