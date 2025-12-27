27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

क्या एमपी को मिलेगा एक और जिला? सीएम ने दिया आश्वासन; रिपोर्ट के बाद फैसला

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले से अलग करके सिहोरा तहसील को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे। इसी बीच शुक्रवार को आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Himanshu Singh

Dec 27, 2025

sihora news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से अलग करके सिहोरा तहसील को जिला बनाने की मांग सालों पुरानी है। शुक्रवार को लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से हुई चर्चा में सिहोरा को जिला बनाए जाने को लेकर कोई तत्काल और स्पष्ट ठोस आश्वासन नहीं मिल सका।

हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जनसंख्या असंतुलन और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने जिला एवं संभाग जिलों पुनर्गठन आयोग का गठन किया है। आयोग की रिपोर्ट लगभग एक वर्ष बाद आने की संभावना है, जिसके बाद ही नए जिलों और संभागों के गठन पर निर्णय लिया जाएगा।

पुनर्गठन आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि लक्ष्य जिला सिहोरा आंदोलन समिति द्वारा प्रस्तुत सिहोरा जिले का प्रस्ताव पुनर्गठन आयोग को भेजा जाएगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर सिहोरा को जिला बनाए जाने के दावे का परीक्षण कर उचित और न्यायसंगत निर्णय लिया जाएगा।

जबलपुर बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार जबलपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस विकास प्रक्रिया में सिहोरा को शामिल करने पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।

सीएम ने विधायक से की बात

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक संतोष बरकड़े के मोबाइल फोन से सिहोरा में आमरण व अन्न सत्याग्रह पर बैठे प्रमोद साहू से भी प्रत्यक्ष बातचीत की। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सिहोरा जिले के दावे पर विधिवत प्रक्रिया के तहत विचार होगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सत्याग्रह समाप्त करने का आग्रह किया।

दिग्विजय सरकार में मिली थी मंजूरी

दिग्विजय सिंह की सरकार में मिली थी मंजूरीमध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा सिहोरा को जिला बनाने की मंजूरी दी गई थी। उसके 3 दिन बाद ही आचार संहिता लगनी थी। इसके चलते सरकार ने फैसला लिया था कि 26 जनवरी 2004 को सिहोरा जिला अस्तित्व में आ जाएगा। चुनाव हुए तो दिग्विजय सिंह की सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी से उमा भारती सीएम बनीं और 26 जनवरी को भी सिहोरा जिले के अस्तित्व में नहीं आ पाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Dec 2025 02:17 pm

Published on:

27 Dec 2025 02:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / क्या एमपी को मिलेगा एक और जिला? सीएम ने दिया आश्वासन; रिपोर्ट के बाद फैसला

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

64 yogini mandir prohibited area encroachment removed 2026

64 yogini mandir
जबलपुर

एमपी की बड़ी यूनिवर्सिटी में युवती से ज्यादती, बाबू और प्यून अरेस्ट

jabalpur
जबलपुर

District Task Force registration mandatory for all schools and coaching institutes in Jabalpur

Free JEE NEET Coaching In Bihar
जबलपुर

सर्दी के सितम के बीच ‘पहेली’ बना कोहरा … कभी घनघोर छाता है, कभी गायब हो जाता है

cold wind
जबलपुर

E-Yantra Robotics Competition में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को दो स्टूडेंट्स दिखा रहे कमाल

Jabalpur Engineering College
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.