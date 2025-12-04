4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जबलपुर

Central GST Raid : एमपी में एक साथ 4 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की चोरी की आशंका

Central GST Raid : जीएसटी टीम ने एक साथ 4 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। यहां करोड़ों की जीएसटी चोरी की आशंका जताई गई है।

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 04, 2025

Central GST Raid

एमपी में एक साथ 4 ठिकानों पर छापे (Photo Source- Patrika)

Central GST Raid : मध्य प्रदेश में सेंट्रल जीएसटी टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि, सूबे के जबलपुर में टीम ने एक साथ चार ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। यहां करोड़ों की जीएसटी चोरी की आशंका के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल, जीएसटी की टीम सभी ठिकानों से दस्तावेज बरामद कर जांच में जुटी हुई है।

सेंट्रल जीएसटी ने एमपी में 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। जीएसटी कमिश्नर लोकेश कुमार लिल्हारे के नेतृत्व में जबलपुर के बलदेव बाग स्थित खंडेलवाल ट्रेडर्स, कॉपर वायर व्यापारी में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में अपंजीकृत/अघोषित कॉपर वायर बरामद किया गया। विजय नगर में स्थित कचनार क्लब एंड रिज़ॉर्ट पर रेड मारी। भारी मात्रा में जीएसटी चोरी का अनुमान है। बलदेव बाग में स्थित आरांश एग्रोटेक में वास्तविक माल आपूर्ति के बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा रहा था। माल के आयात निर्यात के बिना ही फर्जी बिल के सहारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।

बड़े खुलासे की आशंका

वहीं, कुनाल इंडस्ट्रीज, पांढुर्णा के यहां भी छापा पड़ा है। बताया जा रहा है कि, बिक्री-खरीद दस्तावेजों, स्टॉक रजिस्टर और प्रोडक्शन संबंधित दस्तावेजों की जांच जारी है। फिलहाल जीएसटी की टीम सभी ठिकानों से बरामद दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच के बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है।

04 Dec 2025 10:17 am

