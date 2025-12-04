Central GST Raid : एमपी में एक साथ 4 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की चोरी की आशंका

सेंट्रल जीएसटी ने एमपी में 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। जीएसटी कमिश्नर लोकेश कुमार लिल्हारे के नेतृत्व में जबलपुर के बलदेव बाग स्थित खंडेलवाल ट्रेडर्स, कॉपर वायर व्यापारी में दबिश दी, जहां बड़ी मात्रा में अपंजीकृत/अघोषित कॉपर वायर बरामद किया गया। विजय नगर में स्थित कचनार क्लब एंड रिज़ॉर्ट पर रेड मारी। भारी मात्रा में जीएसटी चोरी का अनुमान है। बलदेव बाग में स्थित आरांश एग्रोटेक में वास्तविक माल आपूर्ति के बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा रहा था। माल के आयात निर्यात के बिना ही फर्जी बिल के सहारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया।