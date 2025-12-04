SIR pressure : जबलपुर में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, दो दिन पहले गिरे थे बाथरूम में

more than 100 percent voters verified in satna during SIR survey (फोटो- Patrika.com)
SIR pressure : जिले में एसआइआर के दौरान बुधवार को एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। महाराजपुर वीकल मोड़ निवासी दिलीप सोलंकी कृषि अभियांत्रिकीय महाविद्यालय में वर्कशॉप हेल्पर के पद पर कार्यरत थे। वे घर में थे, सुबह करीब साढे़ 8 बजे उन्हें घबराहट हुई, घरवाले उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। माना जा रहा है कि काम का दबाव उन पर हावी थी। इससे पहले कुछ अन्य बीएलओ की तबीयत बिगड़ चुकी है। कुछ अपना इलाज करवा रहे हैं।
बीएलओ सोलंकी पूर्व विधानसभा के बूथ क्रमांक 4 में सेवाएं दे रहे थे। कुछ दिनों पहले अपने घर की बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, उनके पैर में गंभीर चोट आई थी, तब से वह कार्य पर नहीं आ रहे थे। उनके सहायक से काम लिया जा रहा था। अधारताल एसडीएम पंकज मिश्रा ने बताया कि उनके मोबाइल से ओटीपी आता है तो इस काम में उनके बेटे की सहायता ली जा रही थी। उनका काम भी संतोषप्रद था अभी तक वे मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का 80 फीसदी डिजिटाइजेशन कर चुके थे।
SIR pressure : यह दुखद घटना है। बीएलओ दिलीप सोलंकी की हार्टअटैक से मृत्यु हो गई है। वे कुछ दिनों से ड्यूटी नहीं जा रहे थे, उनकी जगह सहायक से काम लिया जा रहा था। कुछ सहयोग उनका बेटा कर रहा था। मृत्यु पर शासन के नियमों अनुसार उन्हें एक लाख 25 हजार रुपए की एक्सग्रेसिया की राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव भी शासन को शीघ्र भेजा जाएगा।
मंगलवार को पश्चिम विधानसभा की आंगनबाड़ी केंद्र 2 में पदस्थ बीएलओ नीलम मेहरा की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी प्रकार केंट विधानसभा के अंतर्गत अम्बेडकर वार्ड के एक बीएलओ को एसआइआर के काम के दौरान इतना तनाव हो गया कि उन्हें कार्यस्थल पर चक्कर आ गया। 27 नवंबर को फील्ड पर काम करते समय यह घटना हुई। उनका बीपी बहुत बढ़ गया था। उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए रांझी सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। उनका अभी तक इलाज चल रहा है। पूर्व विधानसभा के घमापुर क्षेत्र में एसआईआर में जुटी 61 वर्षीय सुपरवाइजर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। 27 नवम्बर को बूथ में काम के दौरान चक्कर आने, घबराहट महसूस होने के साथ ही सीने में दर्द महसूस होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। हालाकि महिला ने बताया कि वह डायबिटीज व हायपरटेंशन से भी पीडि़त है, वर्क लोड के कारण संभवत: उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग