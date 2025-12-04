SIR pressure : जबलपुर में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, दो दिन पहले गिरे थे बाथरूम में

मंगलवार को पश्चिम विधानसभा की आंगनबाड़ी केंद्र 2 में पदस्थ बीएलओ नीलम मेहरा की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी प्रकार केंट विधानसभा के अंतर्गत अम्बेडकर वार्ड के एक बीएलओ को एसआइआर के काम के दौरान इतना तनाव हो गया कि उन्हें कार्यस्थल पर चक्कर आ गया। 27 नवंबर को फील्ड पर काम करते समय यह घटना हुई। उनका बीपी बहुत बढ़ गया था। उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए रांझी सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां से जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। उनका अभी तक इलाज चल रहा है। पूर्व विधानसभा के घमापुर क्षेत्र में एसआईआर में जुटी 61 वर्षीय सुपरवाइजर का स्वास्थ्य बिगड़ गया। 27 नवम्बर को बूथ में काम के दौरान चक्कर आने, घबराहट महसूस होने के साथ ही सीने में दर्द महसूस होने पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। हालाकि महिला ने बताया कि वह डायबिटीज व हायपरटेंशन से भी पीडि़त है, वर्क लोड के कारण संभवत: उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया।