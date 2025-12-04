4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

ढोंगी तांत्रिक और जादू-टोना के झांसे में लोग, अंधविश्वास के जाल में फंसकर संपत्ति और जीवन पर खतरा

ढोंगी तांत्रिक और जादू-टोना के झांसे में लोग, अंधविश्वास के जाल में फंसकर संपत्ति और जीवन पर खतरा

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 04, 2025

AI Generated

Black magic : जिले में जादू-टोना और अंधविश्वास से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन घटनाओं में लोग न केवल धोखे का शिकार बन रहे हैं, बल्कि कई बार हिंसा, मारपीट और बेइज्जती जैसी गंभीर वारदातों का सामना भी कर रहे हैं। पुलिस और समाज दोनों की भूमिका अब पहले से ज्यादा अहम हो गई है।

Black magic : केस 01

चरगवां में एक वृद्ध दंपत्ति को पंचायत में बेइज्जत किया गया और बाद में मारपीट भी हुई। वृद्ध महिला पर आरोप था कि वह गांव के बच्चों को सपनों में डराती और जादू-टोना करती है। मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

Black magic : केस 02

अधारताल में नौकरी दिलाने के नाम पर खुद को तांत्रिक बताने वाले युवक ने एक व्यक्ति से लाखों रुपए ऐंठ लिए। जब नौकरी नहीं लगी, तब उसका असली चेहरा सामने आया। मामले में अधारताल थाने में एफआईआर दर्ज हुई।

Black magic : केस : 03

बिलहरी की पॉश कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार को ढोंगी बाबाओं ने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए और कारें हड़प ली। उन्होंने परिवार को डराने के लिए कहा कि कार में भूत सफर कर रहे हैं। मामला गोराबाजार थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आया।

Black magic : अंधविश्वास और जादू-टोना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र और राज्यों से अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की प्रथाओं के उन्मूलन के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि समाज में व्याप्त अवैज्ञानिक कृत्यों और फर्जी लोगों द्वारा निर्दोष लोगों का शोषण रोकने के लिए तत्काल सख्त कानून की जरूरत है।

Black magic : यह केवल छलावा

मनोवैज्ञानिक डॉ. रत्ना जौहरी का कहना है कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में लोग जादू-टोना में विश्वास करते हैं, लेकिन यह केवल छलावा है। ढोंगी लोग इसका इस्तेमाल लोगों को भ्रमित कर रुपए ऐंठने के लिए करते हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय में जादू-टोना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

Black magic : जादू टोना पूरी तरह अंधविश्वास पर आधारित है। अक्सर थानों में ऐसे मामले आते हैं, जिनमें जादू-टोना का संदेह जाहिर किया जाता है। कई बार इसके चलते गंभीर वारदातें भी होती हैं। इसके लिए समाज को स्वयं जागरूक होना होगा।

  • सूर्यकांत शर्मा, एएसपी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Dec 2025 12:37 pm

Published on:

04 Dec 2025 12:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ढोंगी तांत्रिक और जादू-टोना के झांसे में लोग, अंधविश्वास के जाल में फंसकर संपत्ति और जीवन पर खतरा

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR pressure : जबलपुर में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, दो दिन पहले गिरे थे बाथरूम में

SIR survey more than 100 percent voters verified satna mp news
जबलपुर

breaking news : तीन मंजिला कपड़ा दुकान के ऊपरी तल में लगी आग, दुकानदार ने स्टॉक सडक़ पर फेंका

breaking news
जबलपुर

chambers : जबलपुर के जानलेवा टूटे चैम्बर, कर रहे बड़ी दुर्घटना का इंतजार

chambers
जबलपुर

Central GST Raid : एमपी में एक साथ 4 ठिकानों पर छापे, करोड़ों की चोरी की आशंका

Central GST Raid
जबलपुर

बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…

jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.