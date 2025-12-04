ढोंगी तांत्रिक और जादू-टोना के झांसे में लोग, अंधविश्वास के जाल में फंसकर संपत्ति और जीवन पर खतरा

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र और राज्यों से अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की प्रथाओं के उन्मूलन के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि समाज में व्याप्त अवैज्ञानिक कृत्यों और फर्जी लोगों द्वारा निर्दोष लोगों का शोषण रोकने के लिए तत्काल सख्त कानून की जरूरत है।