hotspot शेयर करे ही खली हो गया अकाउंट, लीक हो गए प्राइवेट फोटो वीडियो

आईटी एक्सपर्ट अंबिका महावर ने बताया जैसे ही हॉटस्पॉट किसी से शेयर होता है, तो शेयरिंग करने वाले का फोन दूसरे कनेक्ट हो जाता है। इस स्थिति में वह व्यक्ति आपके फोन में मैलवेयर डाल सकता है। जैसे पहले ब्लूटूथ से फाइल भेजी जाती थी, लेकिन फर्क यह है कि यहां वो फोटो, वीडियो नहीं बल्कि हैकिंग प्रोग्राम भेजता है, जो बिना दिखाई दिए इंस्टॉल हो जाता है। एक बार मैलवेयर आने पर हैकर्स फोन की कॉल, एसएमएस, ओटीपी, यूपीआई ट्रांजैक्शन और यहां तक कि बैंकिंग ऐप्स सबकुछ कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हॉटस्पॉट के माध्यम से देने वाले के फोन की पूरी सिस्टम एक्टिविटी उसके कंट्रोल में आ जाती है।