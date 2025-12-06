hotspot शेयर करे ही खली हो गया अकाउंट, लीक हो गए प्राइवेट फोटो वीडियो

Mobile Hotspot Slow Speed: इन आसान टिप्स से आपके फोन का हॉटस्पॉट हो जाएगा फास्ट
hotspot : किसी की इमरजेंसी में हॉटस्पॉट शेयर कर उसकी मदद करना भारी पड़ सकता है। इससे न केवल मोबाइल हैक हो रहा है, बल्कि मोबाइल पर मौजूद बैंक एकाउंट भी खाली हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हॉटस्पॉट शेयरिंग करने वालों के मामले सामने आए हैं। जिसमें लोगों की प्राइवेट फोटो वीडियो लीक होने के साथ ही उनके बैंक एकाउंट भी हैक हो गए। आईटी एक्सपर्ट के अनुसार आजकल मोबाइल हॉटस्पॉट साइबर क्रिमिनल्स का नया हथियार बन गया है और उनका तरीका बहुत साधारण होता है। इससे कई लोग जाने अनजाने में उनका शिकार बन रहे हैं।
आईटी एक्सपर्ट अंबिका महावर ने बताया जैसे ही हॉटस्पॉट किसी से शेयर होता है, तो शेयरिंग करने वाले का फोन दूसरे कनेक्ट हो जाता है। इस स्थिति में वह व्यक्ति आपके फोन में मैलवेयर डाल सकता है। जैसे पहले ब्लूटूथ से फाइल भेजी जाती थी, लेकिन फर्क यह है कि यहां वो फोटो, वीडियो नहीं बल्कि हैकिंग प्रोग्राम भेजता है, जो बिना दिखाई दिए इंस्टॉल हो जाता है। एक बार मैलवेयर आने पर हैकर्स फोन की कॉल, एसएमएस, ओटीपी, यूपीआई ट्रांजैक्शन और यहां तक कि बैंकिंग ऐप्स सबकुछ कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हॉटस्पॉट के माध्यम से देने वाले के फोन की पूरी सिस्टम एक्टिविटी उसके कंट्रोल में आ जाती है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग