vehicles parking : ये तो गजब की मनमानी है, डिवाइडर को बना लिया पार्किंग पॉइंट

vehicles parking
vehicles parking : सडक़ों किनारे दुकानों और होटलों के बाहर वाहनों की पार्किंग तो आम बात है, लेकिन अब शहर में एक नया चलन शुरू हो गया है। लोग किनारों के बजाय बीच रोड पर डिवाइडर से सटाकर वाहन खड़ा करने लगे हैं। जो राहगीरों के लिए नया खतरा बन गया है। कई बार अनजान वाहन चालक इन वाहनों से टकरा भी रहे हैं। ये समस्या पूरे शहर में देखी जा रही है। बीच सडक़ की पार्किंग को देखकर भी न तो यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही अतिक्रमण दस्ता ही इन पर ध्यान दे रहा है।
राइट टाउन जैसे पॉश एरिया में बीच डिवाइडर पर वाहनों की पार्किंग सबसे बड़ी समस्या बन रही है। पुराना बस स्टैंड, स्टेडियम, रानीताल से मदन महल स्टेशन तक बने डिवाइडरों के किनारे कार, ऑटो, कमर्शियल वाहन खड़े करे जा रहे हैं।
बल्देवबाग से दमोह नाका, आईएसबीटी, क्षेत्रीय बस स्टैंड तक के डिवाइडर किनारे लोग न केवल अपने वाहन खड़ा कर रहे हैं, बल्कि कई चाय पान के ठेले भी अपनी दुकानें चला रहे हैं। जिस दिन से फ्लाईओवर पर यातायात शुरू हुआ है तब से दमोह नाका पेट्रोल पंप के सामने तो स्थायी रूप से ऑटो व वैन संचालकों ने अपनी पार्किंग बीच रोड पर बना रखी है।
vehicles parking : बीच सडक़ पर वाहनों की पार्किंग राहगीरों की जान के साथ खिलवाड़ है। यहा यातायात नियमों का उल्लंघन भी है। जो भी वाहन मालिक डिवाइडरों के पास वाहन पार्क कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे।
