vehicles parking : ये तो गजब की मनमानी है, डिवाइडर को बना लिया पार्किंग पॉइंट

vehicles parking : सडक़ों किनारे दुकानों और होटलों के बाहर वाहनों की पार्किंग तो आम बात है, लेकिन अब शहर में एक नया चलन शुरू हो गया है। लोग किनारों के बजाय बीच रोड पर डिवाइडर से सटाकर वाहन खड़ा करने लगे हैं। जो राहगीरों के लिए नया खतरा बन गया है। कई बार अनजान वाहन चालक इन वाहनों से टकरा भी रहे हैं। ये समस्या पूरे शहर में देखी जा रही है। बीच सडक़ की पार्किंग को देखकर भी न तो यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही अतिक्रमण दस्ता ही इन पर ध्यान दे रहा है।