जबलपुर

vehicles parking : ये तो गजब की मनमानी है, डिवाइडर को बना लिया पार्किंग पॉइंट

vehicles parking : ये तो गजब की मनमानी है, डिवाइडर को बना लिया पार्किंग पॉइंट

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 05, 2025

vehicles parking

vehicles parking

  • खड़े हो रहे दर्जनों वाहन, दुर्घटना की आशंका, कई वाहन चालक हो रहे भ्रमित

vehicles parking : सडक़ों किनारे दुकानों और होटलों के बाहर वाहनों की पार्किंग तो आम बात है, लेकिन अब शहर में एक नया चलन शुरू हो गया है। लोग किनारों के बजाय बीच रोड पर डिवाइडर से सटाकर वाहन खड़ा करने लगे हैं। जो राहगीरों के लिए नया खतरा बन गया है। कई बार अनजान वाहन चालक इन वाहनों से टकरा भी रहे हैं। ये समस्या पूरे शहर में देखी जा रही है। बीच सडक़ की पार्किंग को देखकर भी न तो यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही अतिक्रमण दस्ता ही इन पर ध्यान दे रहा है।

जिम्मेदार निभा रहे औपचारिकता, अग्नि दुर्घटनाओं में भी कागजी खानापूर्ति कर रहे जिम्मेदार

vehicles parking : राइट टाउन में सबसे ज्यादा समस्या

राइट टाउन जैसे पॉश एरिया में बीच डिवाइडर पर वाहनों की पार्किंग सबसे बड़ी समस्या बन रही है। पुराना बस स्टैंड, स्टेडियम, रानीताल से मदन महल स्टेशन तक बने डिवाइडरों के किनारे कार, ऑटो, कमर्शियल वाहन खड़े करे जा रहे हैं।

vehicles parking : दमोह नाका में दुकानें भी संचालित

बल्देवबाग से दमोह नाका, आईएसबीटी, क्षेत्रीय बस स्टैंड तक के डिवाइडर किनारे लोग न केवल अपने वाहन खड़ा कर रहे हैं, बल्कि कई चाय पान के ठेले भी अपनी दुकानें चला रहे हैं। जिस दिन से फ्लाईओवर पर यातायात शुरू हुआ है तब से दमोह नाका पेट्रोल पंप के सामने तो स्थायी रूप से ऑटो व वैन संचालकों ने अपनी पार्किंग बीच रोड पर बना रखी है।

vehicles parking : बीच सडक़ पर वाहनों की पार्किंग राहगीरों की जान के साथ खिलवाड़ है। यहा यातायात नियमों का उल्लंघन भी है। जो भी वाहन मालिक डिवाइडरों के पास वाहन पार्क कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे।

  • संतोष शुक्ला, डीएसपी यातायात, जबलपुर

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / vehicles parking : ये तो गजब की मनमानी है, डिवाइडर को बना लिया पार्किंग पॉइंट

Patrika Site Logo

