जबलपुर

पहले पिकअप चुराया…कैमरे पर डाला स्प्रे, फिर ATM मशीन लेकर भागे

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में चोरों ने दो एटीएम मशीनों को निशाना बनाया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जबलपुर

image

Himanshu Singh

Dec 05, 2025

mp news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात बदमाशों ने जमकर हंगामा मचाया। बदमाशों ने 1-2 किलोमीटर के दायरे में एसबीआई बैंक के दो एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

दो एटीएम मशीनों को बनाया निशाना

छह बदमाशों ने गोसलपुर में गुरुवार देर रात एसबीआई की दो एटीएम मशीन लूटने की को​शिश की। सीसीटीवी में ब्लेक स्प्रे डाला। एक को काटने में आरोपी नाकाम हुए। तो गोसलपुर थाने से 500 मीटर दूर दूसरे एटीएम में पहुंचे। वहां मशीन को काटा। चोरी किए गए लोडिंग वाहन में लोड किया। वह भाग पाते कि इसके पहले ही एक ग्रामीण की नजर उनके ऊपर पड़ गई।

इस मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। भीड़ जमा होने लगी, तो आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास

जब बदमाशों ने दूसरे एटीएम में धावा बोला तो लोहे की सब्बल और दूसरे अन्य औजारों से मशीन तोड़ी और पूरी मशीन को घसीटकर बाहर ले आए। बदमाशों के द्वारा दो क्विंटल भारी मशीन को पिकअप में रखने की कोशिश की।

mp news

Published on:

05 Dec 2025 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / पहले पिकअप चुराया…कैमरे पर डाला स्प्रे, फिर ATM मशीन लेकर भागे

