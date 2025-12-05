पहले पिकअप चुराया…कैमरे पर डाला स्प्रे, फिर ATM मशीन लेकर भागे

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात बदमाशों ने जमकर हंगामा मचाया। बदमाशों ने 1-2 किलोमीटर के दायरे में एसबीआई बैंक के दो एटीएम तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
छह बदमाशों ने गोसलपुर में गुरुवार देर रात एसबीआई की दो एटीएम मशीन लूटने की कोशिश की। सीसीटीवी में ब्लेक स्प्रे डाला। एक को काटने में आरोपी नाकाम हुए। तो गोसलपुर थाने से 500 मीटर दूर दूसरे एटीएम में पहुंचे। वहां मशीन को काटा। चोरी किए गए लोडिंग वाहन में लोड किया। वह भाग पाते कि इसके पहले ही एक ग्रामीण की नजर उनके ऊपर पड़ गई।
इस मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। भीड़ जमा होने लगी, तो आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
जब बदमाशों ने दूसरे एटीएम में धावा बोला तो लोहे की सब्बल और दूसरे अन्य औजारों से मशीन तोड़ी और पूरी मशीन को घसीटकर बाहर ले आए। बदमाशों के द्वारा दो क्विंटल भारी मशीन को पिकअप में रखने की कोशिश की।
