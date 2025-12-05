पहले पिकअप चुराया…कैमरे पर डाला स्प्रे, फिर ATM मशीन लेकर भागे

छह बदमाशों ने गोसलपुर में गुरुवार देर रात एसबीआई की दो एटीएम मशीन लूटने की को​शिश की। सीसीटीवी में ब्लेक स्प्रे डाला। एक को काटने में आरोपी नाकाम हुए। तो गोसलपुर थाने से 500 मीटर दूर दूसरे एटीएम में पहुंचे। वहां मशीन को काटा। चोरी किए गए लोडिंग वाहन में लोड किया। वह भाग पाते कि इसके पहले ही एक ग्रामीण की नजर उनके ऊपर पड़ गई।



इस मामले की जानकारी उन्होंने पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। भीड़ जमा होने लगी, तो आरोपी मौके से भाग निकले। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।