जबलपुर स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराए थे 6 लोग, महिला के बाद 1 मासूम की भी मौत, देखें अपडेट

बताया जा रहा है कि, सभी यात्री भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहां से इन्हें नरसिंहपुर लौटना था। मदन महल स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 पर जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंचने पर यात्री फुटओवर ब्रिज से न जाते हुए पिछले रास्ते से पटरी पर उतरे और पैदल पटरी पार करने लगे। ये लोग प्लेटफार्म क्रमांक एक के जबलपुर जंक्शन छोर से उतरकर प्लेटफार्म दो पर चढ़ने का प्रयास कर ही रहे थे कि, अचानक जबलपुर से कछपुरा की ओर जा रही मालगाड़ी निकल गई, जिससे ये सभी टकरा गए।