जबलपुर स्टेशन पर मालगाड़ी से टकराए थे 6 लोग, महिला के बाद 1 मासूम की भी मौत, देखें अपडेट

मालगाड़ी से टकराने वाले 6 लोगों में मासूम बच्चे की भी मौत (Photo Source- Patrika)
Madan Mahal Railway Station Accident : मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित मदन महल रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मालगाड़ी से टकराकर घायल हुए 6 लोगों में से महिला के बाद अब एक मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बता दें कि, पैदल पटरी पार करते समय तीन महिलाएं और तीन बच्चे मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे।
इस दर्दनाक हादसे में नरसिंहपुर जिले के नयाग्राम में रहने वाले 3 साल के मासूम राजवीर लोधी भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के तुरंत बाद उसे उपचार के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया था। लेकिन उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में ये दूसरी मौत है। इससे पहले शनिवार रात को दुर्घटना के वक्त ही नरसिंहपुर निवासी पुष्पा सोनी की मौके पर ही मौत हो गई थी।
इसके अलावा मालगाड़ी से टकराकर नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में रहने वाली 45 वर्षीय सन्नो बी, नरसिंहपुर के नया ग्राम निवासी 40 वर्षीय नन्ही बाई लोधी, 22 वर्षीय मुड़िया दादा महाराज निवासी शिवानी पटेल, उसकी 4 वर्षीय बेटी रितु पटेल और 2 वर्षीय बेटा इंद्रजीत पटेल का घायल अवस्था में इलाज जारी है। हादसे में जान गवाने वाला राजवीर नन्हीं बाई का नाती है।
बताया जा रहा है कि, सभी यात्री भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहां से इन्हें नरसिंहपुर लौटना था। मदन महल स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 पर जनशताब्दी एक्सप्रेस पहुंचने पर यात्री फुटओवर ब्रिज से न जाते हुए पिछले रास्ते से पटरी पर उतरे और पैदल पटरी पार करने लगे। ये लोग प्लेटफार्म क्रमांक एक के जबलपुर जंक्शन छोर से उतरकर प्लेटफार्म दो पर चढ़ने का प्रयास कर ही रहे थे कि, अचानक जबलपुर से कछपुरा की ओर जा रही मालगाड़ी निकल गई, जिससे ये सभी टकरा गए।
हादसे के बाद सभी घायलों को रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। जहां, पुष्पा सोनी को मृत घोषित कर दिया गया। उसे सिर पर गंभीर चोटें आई थीं। जबकि, राजवीर को बेहद गंभीर हालत में इलाज के लिए लाया गया, जहां रविवार को उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं, रितु को हाथ में गंभीर चोट आई है। उसे मेडिकल कॉलेज के हड्डी वार्ड में भर्ती किया गया है। जबकि, अन्य घायलों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग