जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आए 6 लोग, मौत का तांडव

जबलपुर जीआरपी ने हादसे में जान गवाने वाली महिला की पहचान 30 वर्षीय पुष्पा सोनी के रूप में की है। पुष्पा पश्चिम मध्य रेलवे के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में ही काम करती थी। वहीं, घायलों में 22 वर्षीय शिवानी पटेल निवासी नरसिंहपुर, 40 वर्षीय नन्ही बाई निवासी नरसिंहपुर, 4 वर्षीय रीति पटेल एंव 2 वर्षीय इंद्रजीत पटेल के रूप में हुई है। वहीं, 4 वर्षीय बच्चे की हालत बेहद गंभीर है, जिसकी पहचान भी नहीं हो सकी है। सभी घायलों को तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। बेहद गंभीर रूप से घायल 4 वर्षीय बच्चे को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया है।