जबलपुर

जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आए 6 लोग, मौत का तांडव

Madan Mahal Railway Station Accident : भोपाल से जबलपुर पहुंची जनशताब्दी एक्सप्रेस से उतरे यात्री प्लेटफार्म पर न उतरकर ट्रेक पर दूसरी साइड उतरकर फुटओवर ब्रिज के बजाए पटरियों को पार कर रहे थे। तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए।

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 07, 2025

मदन महल रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा (Photo Source- Patrika)

Madan Mahal Railway Station Accident :मध्य प्रदेश के जबलपुर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां के मदन महल रेलवे स्टेशन पर बीती रात बड़ा हादसा हो गया। भोपाल से जबलपुर पहुंची जनशताब्दी एक्सप्रेस से यात्री प्लेटफार्म पर न उतरकर ट्रेक पर दूसरी साइड उतरकर बिना फुटओवर ब्रिज का उपयोग किए बगैर सीधे पटरियों को पार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक सामने आई मालगाड़ी की चपेट में आ गए। हादसे में कुल 6 लोग मालगाड़ी की चपेट में आ गए। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, दो महिलाओं समेत 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

जबलपुर जीआरपी ने हादसे में जान गवाने वाली महिला की पहचान 30 वर्षीय पुष्पा सोनी के रूप में की है। पुष्पा पश्चिम मध्य रेलवे के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में ही काम करती थी। वहीं, घायलों में 22 वर्षीय शिवानी पटेल निवासी नरसिंहपुर, 40 वर्षीय नन्ही बाई निवासी नरसिंहपुर, 4 वर्षीय रीति पटेल एंव 2 वर्षीय इंद्रजीत पटेल के रूप में हुई है। वहीं, 4 वर्षीय बच्चे की हालत बेहद गंभीर है, जिसकी पहचान भी नहीं हो सकी है। सभी घायलों को तुरंत नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। बेहद गंभीर रूप से घायल 4 वर्षीय बच्चे को न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में भर्ती किया गया है।

घायलों को पहुंचाया मेडिकल कॉलेज

प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो रात करीब 10 बजकर 58 मिनट पर स्टेशन के प्लेटफार्म पर अचानक चीख-पुकार सुनाई दी। देखने पर पता चला कि, महिलाएं और बच्चे मालगाड़ी की चपेट में आने से पटरी के बीच गंभीर हालत में पड़े हैं। स्टेशन के एक वेंडर ने तुरंत अन्य गार्ड्स को बुलाया और अन्य वेंडरों की मदद से घायलों को पटरियों से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाकर रखा। इसके बाद ऑटो की मदद से सभी को मेडिकल कॉलेज रवाना किया।

मौके पर पहुंचीं RPF-GRP और पुलिस

रेलवे अस्पताल से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। जबकि RPF, GRP और पुलिस के आला अधिकारी एडिसनल एसपी सिटी आयुष गुप्ता, एडिसनल एसपी सिटी ज़ोन 2 पल्लवी शुक्ला ओर कोतवाली सीएसपी रितेश कुमार शिव, गढ़ा सीएसपी आशीष जैन के अलावा एसडीएम मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरु की।

फुटओवर ब्रिज के बजाय सीधे पटरियों से गुजर रहे थे

जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत के अनुसार, जनशताब्दी से उतरे यात्री चार नंबर प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज से जाने के बजाए जल्दी पहुंचने के लिए सीधे पटरियों पर उतर गए थे। तभी वो मालगाड़ी की चपेट में आ गए। फिलहाल, घटना की विस्तृत जांच की ज रही है। वहीं एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि, मामला जांच के अधीन है। रेल प्रशासन ये भी देख रहा है कि, कहीं किसी की लापरवाही तो नहीं हुई। एक महिला की मौत हुई है और बाकी घायलों का उपचार जारी है।

फुटओवर ब्रिज के बजाय सीधे पटरी पर उतर आए

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। वहीं, एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों की स्थिति की जानकारी ली। प्राथमिक जांच के अनुसार, जनशताब्दी एक्सप्रेस भोपाल से जबलपुर पहुंची थी, तभी यात्री प्लेटफॉर्म बदलने के लिए फुटओवर ब्रिज के बजाय सीधे पटरी पर उतर आए। इसी दौरान मालगाड़ी तेजी से आ गई, जिसने 6 लोगों चपेट में ले लिया। पुलिस के अनुसार, नरसिंहपुर निवासी परिवार को चार नंबर प्लेटफार्म से दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। ब्रिज दूर होने के कारण उन्होंने पटरियों से गुजरने का प्रयास किया, जो हादसे का कारण बना।

