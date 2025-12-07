रेलवे भर्ती परीक्षा में बड़ा झोल! बॉयोमेट्रिक से खुल गई पोल, CBI ने दर्ज किया केस

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में व्यापमं के मुन्ना भाई फर्जीवाड़ा की तर्ज पर रेलवे की भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। परीक्षा से लेकर मेडिकल तक किसी और को शामिल किया गया, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद ज्वाइनिंग देने कोई और ही पहुंच गया। इसका खुलासा बॉयोमेट्रिक सत्यापन में होने पर जहां नियुक्ति निरस्त करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। वहीं, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है।