रेलवे भर्ती परीक्षा में बड़ा झोल! बॉयोमेट्रिक से खुल गई पोल, CBI ने दर्ज किया केस

MP News: मध्यप्रदेश के जबलपुर में व्यापमं के मुन्ना भाई फर्जीवाड़ा की तर्ज पर रेलवे की भर्ती परीक्षा में भी फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। परीक्षा से लेकर मेडिकल तक किसी और को शामिल किया गया, लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद ज्वाइनिंग देने कोई और ही पहुंच गया। इसका खुलासा बॉयोमेट्रिक सत्यापन में होने पर जहां नियुक्ति निरस्त करते हुए बर्खास्त कर दिया गया। वहीं, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है।
जानकारी के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे ने वर्ष 2024 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसमें 92 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इनमें बिहार के मुंगेर निवासी मुकेश कुमार भी शामिल था। अन्य अभ्यर्थियों के साथ आइआरसीटीसी पीआरवायजी में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। ज्वाइनिंग से पहले सभी की 14 नवम्बर को बॉयोमेट्रिक सत्यापन कराया गया। जिसमें मुकेश फेल हो गया।
इसके बाद फोटो का मिलान किए जाने पर मामला संदिग्ध नजर आया। गहराई से जांच में फर्जीवाड़े की पोल खुली तो रेलवे ने मुकेश को बर्खास्त कर दिया और शिकायत सीबीआइ को भेजी। जिस पर सीबीआइ ने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बताया गया है कि मुकेश ने परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपनी जगह किसी और को बैठाया था। उसने ही बॉयोमेट्रिक में हाजिरी लगाई थी और उसी के दस्तावेज बनाए गए थे। लेकिन परिणाम की घोषणा के बाद अदला-बदली कर ली गई। मेडिकल टेस्ट में भी मुन्नाभाई शामिल हुआ था। सीबीआइ अब उस आदमी की तलाश में जुट गई है. जो रेलवे की भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर बैठा था।
